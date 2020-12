Mersin ESOB’dan Türkiye’de bir ilk: ‘Esnaf Seninle’ projesiyle Mersin esnafı e-ticarette Mersin ESOB Başkanı Dinçer, Covid-19 salgınıyla patlama yaşanan e-ticarete Mersin esnafını da dahil etmek amacıyla ‘Esnaf Seninle’ mobil ve web yazılımını hayata geçirdiklerini bildirdi

Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Talat Dinçer, Covid19 salgın sürecinde hem sağlığın korunması hem de işletmelerin ayakta kalabilmeleri adına eticaretin kritik bir önem kazandığını belirterek, “Esnaf Seninle” mobil ve web uygulama yazılımını hayata geçirdiklerini bildirdi. Dinçer, kentte faaliyet gösteren esnaf sanatkarların 15 Ocak 2021 tarihine kadar işletme kayıt başvurularını yapmaları için çağrıda bulundu.

Mersin ESOB Başkanı Dinçer, , il genelinde mal ve hizmet üreten işletmelerin il, ilçe ve mahalle ölçeğinde erişilebilirliğinin artırılması, Mersin’de yaşayan her vatandaşın semtindeki esnafına ulaşabilmesi amacıyla kamu ve özel sektör işbirliğinde ‘Esnaf Seninle’ mobil ve web uygulama yazılımının hayata geçirdiklerini söyledi. Dinçer, yaptığı açıklamada, Türkiye’de ilk kez Mersin’de hayata geçirilen ‘Esnaf Seninle’ web ve mobil uygulama yazılımı ile Mersin il genelinde faaliyet gösteren işletmelerin mal ve hizmetlerinin tanıtılması, satış ve pazarlama ağlarının geliştirilmesi, teknolojik değişim ve dönüşümlere uyum sağlayabilmesinin amaçlandığını kaydetti. Dinçer, söz konusu yazılım uygulamasıyla Mersin’de yaşayan her vatandaşın da semtindeki esnaftan mobil alışverişe ulaşabilmesinin önünün açılacağını belirtti.



Mersin esnafı eticarete adım atıyor

Türkiye’de her yıl büyüme trendini sürdüren ve en dinamik sektörler arasında yer alan eticaretin hayatın her alanında giderek ağırlığını hissettirdiğini dile getiren Dinçer, “Dijital dönüşümün yaşandığı Türkiye’de büyük işletmeler bu dönüşüme kolay uyum sağlayabilmekte ve hatta dönüşümün seyrini belirleyebilmektedir. Ancak mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerimiz, esnaf sanatkarlarımız bu dönüşüme ayak uydurabilmekte güçlük çekmektedir. Teknik, mali, insan kaynağı, dijital okur yazarlık eksikliği gibi nedenlerden kaynaklanan uyum sorunlarının üstesinden gelmek amacıyla birliğimizce kamu ve özel sektör işbirliğinde hayata geçirilen Esnaf Seninle projemiz ile şehrimizde yaşayan hemşerilerimizin ve şehrimizi ziyarete gelen bütün misafirlerimizin esnaf sanatkarlarımızla, işletmelerimizle buluşturulması hedeflenmiştir” dedi.



“Esnafımız doğrudan sipariş alabilecek”

Bütün dünyayı etkisi altına alan Covid19 pandemi süreci ile birlikte eticaretin hem sağlığın korunması hem de işletmelerin ayakta kalabilmeleri için kritik bir öneme sahip olduğunun altını çizen Dinçer, “Eticaret sektöründe küresel ve ulusal oyuncular olmasına rağmen birliğimizce hayata geçirilen Esnaf Seninle projesi ile yerelde faaliyet gösteren esnaf sanatkarlarımızın, işletmelerimizin dijital dönüşümle rekabet edilebilirliklerinin arttırılması amaçlanmıştır. Bu amaçla ‘Güçlü Esnaf Yeni Nesil Sanatkar’ vizyonuyla hareket eden birliğimiz Esnaf Seninle projesiyle esnaf sanatkarlarımızı ve işletmelerimizi 21. yüzyılın getirdiği dijital dönüşüme uyumlu hale getirmeyi, şehrimizin ekonomisini geliştirmeyi, esnaf sanatkarlarımıza ulaşımı kolaylaştırmayı hedeflemektedir. Proje kapsamında www.esnafseninle.com ve www.esnafseninle.com.tr web adreslerinden, android ve iOS işletim sistemine sahip bütün cep telefonları üzerinden esnaf sanatkarlarımızın doğrudan sipariş alabileceği, mal ve hizmetlerini tanıtabileceği dijital bir platform oluşturulmaktadır” diye konuştu.



15 Ocak 2021 tarihine kadar ücretsiz başvurular alınacak

Mersin ESOB tarafından yürütülen teknik, altyapı çalışmaları ve araştırmaları neticesinde mobil uygulama sisteminin hazırlandığını belirten Dinçer, “Sipariş usulü, adrese teslim (ev ve işyeri) veya ‘gel al’ şeklinde çalışabilen bakkal, çiçekçi, market, kasap, unlu mamuller, kırtasiye, kuruyemişçi, restoran, manav gibi işletmelerimizin öncelikli olarak sisteme dahil edilebilmesi için https://esnafseninle.com/Firma/FirmaRegister belirtilen adrese 15 Ocak 2021 tarihine kadar bilgilerini eksiksiz doldurarak kayıt olmaları gerekmektedir. Yukarıda belirtilen sektörlerin dışındaki diğer perakende ve hizmet kollarındaki işletmelerde sisteme kayıt yapabilecek, olup mobil uygulama aplikasyonu üzerinden mal ve hizmet tanıtımlarını, ulaşılabilirliklerini ve sipariş işlemlerini yapabilmeleri için sistemde entegrasyonları en kısa sürede yapılacaktır. Esnaf Seninle mobil uygulama aplikasyonuna kayıt ücretsiz olup, esnaf sanatkarlarımızdan herhangi bir kayıt bedeli alınmayacaktır” ifadelerini kullandı.



“Teşkilatımız projeyi üyelerine duyurmada hassas olmalı”

Söz konusu projenin hayata geçirilmesi adına kentte yaşayan herkesten, kurum ve kuruluşlardan, esnaf sanatkarlardan ‘Esnaf Seninle’ mobil ve web uygulamasının geliştirilmesi adına verilecek desteğin, bu uygulamanın güçlendirilmesi adına büyük önem taşıdığını vurgulayan Dinçer, “Esnaf Seninle mobil uygulama projemizin esnaf sanatkarlarımıza duyurulması ve işletmelerimizin sisteme kayıt olmalarının sağlanması, ayrıca esnaf sanatkarlarımızın proje hakkında bilgilendirilmesi konusunda oda başkanlarımıza, oda yönetim, denetim kurulu üyelerimize ve genel sekreterlerimize önemli görevler düşmektedir. Projenin esnaf sanatkarlarımıza yönelik önemli bir hizmet olması nedeniyle sistemin tüm esnaf sanatkarlarımıza duyurulması ve sisteme ivedilikle kayıt olmalarının sağlanması bizler açısından büyük önem taşımaktadır“ şeklinde konuştu.

