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Mersin'de şiddetli rüzgar dev dalgaları kıyıya vurdu

DHA

Mersin'de şiddetli rüzgar dev dalgaları kıyıya vurdu


Mustafa ERCANSoner AYDINAli Rıza EREN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de sağanak yağışla birlikte kuvvetli rüzgar etkili olmaya başladı. Boyu 5 metreye ulaşan dalgalar sahile vurdu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün, dün yaptığı uyarıya göre; kuvvetli yağış ve rüzgarın beklendiği Mersin'de, denizdeki dalga boyları 5 metreye kadar ulaşırken gün boyu yağmurlu havanın etkili olacağı, vatandaşların ise ani sel ve baskınlara karşı dikkatli olması gerektiği bildirildi. Kent merkezindeki Adnan Menderes Bulvarı sahil bölümüne vuran dalgalar nedeniyle yer yer su birikintileri oluşurken, kent genelinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
BELEDİYE KRİZ MASASI KURDU
Büyükşehir Belediyesi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü´nün aşırı yağış ve sel uyarısı üzerine İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde `kriz masası´ kuruldu. 13 grup amirliği ile 17 istasyonda görev alan itfaiye personeli gelen ihbarlar karşısında hızla organize olacak şekilde koordine edilirken Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde 316 personel de çalışmalara katıldı. Ekipler, sel uyarısına karşı ana caddelerde mazgalların kontrolleri yapılarak tıkanmaya neden olan atıklar temizlendi.
MARTILARIN DANSI GÖZ DOLDURDU
Öte yandan, yağmur ve dalgalar nedeniyle sahiller boş kaldı. Bunu fırsat bilen martıların sahil boyunca uçmaları görsel şölene dönüşürken UNESCO Kültür Mirasında yer alan Kızkalesi'nde dev dalgalar sahile vurdu.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN-Soner AYDIN-Ali Rıza EREN
2020-12-14 16:18:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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