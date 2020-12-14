Mersin'de şiddetli rüzgar dev dalgaları kıyıya vurdu (2)

'Sizce kim bu bebek?'

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GÖKKUŞAĞI GÜZELLİĞİ

Mersin'de yağan yağmurun zaman zaman durması ve güneşin kendini bazı bölgelerde göstermesi ile ortaya çıkan gökkuşağı vatandaşlar tarafından cep telefonları ile görüntülendi.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez MERSİN, (DHA)

2020-12-14 18:31:11



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