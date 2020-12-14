Mersin'de şiddetli rüzgar dev dalgaları kıyıya vurdu (3)

'Sizce kim bu bebek?'

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CADDE VE SOKAKLARDA SU BİRİKİNTİLERİ OLUŞTU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından zaman zaman kuvvetli yağış ve rüzgarın görüldüğü Mersin'de hayat olumsuz etkilendi. Kent merkezinde cadde ve sokaklar yer yer su birikintileri meydana geldi. Yağış nedeniyle trafik durma noktasına gelirken, araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

KIZKALESİ'NDE DENİZ SULARI KARAYA ÇIKTI

Erdemli ilçesine bağlı Kızkalesi beldesinde ise denizle karışan yağmur suları sahilin iç kısımlarına doğru ilerledi. Dalga boyunun artması nedeniyle ev ve iş yerlerinin bahçesine su doldu.

DHA-Genel Türkiye-Mersin Mustafa ERCAN-Soner AYDIN-Ali Rıza EREN

2020-12-14 18:39:48



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