Karaya vuran yunus balığını vatandaşlar kurtardı

'Sizce kim bu bebek?'

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Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN´in Viranşehir sahilinde karaya vuran yunus balığı, vatandaşların çabasıyla kurtarıldı.

Merkez Mezitli ilçesine bağlı Viranşehir sahilinde gezintiye çıkan vatandaşlar karaya vurmuş yunus balığını fark etti. İlk başta şaşkınlık yaşayan vatandaşlar, çırpınan balığı kötü hava şartlarına aldırış etmeden bel hizalarına kadar denize girerek yeniden suya itti. Vatandaşların çabası ile suya dönen yunus balığı, bir süre sonra karadan uzaklaşarak gözden kayboldu.

O anlar cep telefonu tarafından kaydedildi. DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN

2020-12-14 20:59:09



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