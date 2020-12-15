NovaWind A.Ş. rüzgar santrallerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

NovaWind A.Ş. rüzgar santrallerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor

İHA

NovaWind A.Ş. rüzgar santrallerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom’un rüzgar enerjilerinden sorumlu bölümü NovaWind A.Ş., Rusya’daki çalışmalarına devam ediyor. Şirket, geçtiğimiz günlerde Rostov bölgesinde bulunan Marchenkovskaya Rüzgar Çiftliğinin şantiyesindeki 48 rüzgar türbininin temel inşaat çalışmalarını tamamladı.
Rosatom’un rüzgar enerjisi projelerinden sorumlu bölümü olan NovaWind A.Ş. iştirakleri, 2023 yılına kadar toplam kapasitesi 1 GW’a (gigawatt) ulaşacak olan rüzgar santralleri inşa edecek. Bu çerçevede çalışmalarını sürdüren şirket, Marchenkovskaya Rüzgar Çiftliğinin şantiyesindeki 48 rüzgar türbininin temel inşaat çalışmalarını tamamladı. Türbinlerin montajı, mevcut 10 adet paketlenmiş trafo merkezi (PTS) sahasında devam ediyor. Diğer sahalarda bulunan PTS temellerinin inşaat çalışmaları da yakında tamamlanacak. Proje kapsamında yolların ve rüzgar türbini sahalarının inşaatında da son aşamaya gelindi.
Bu arada rüzgar çiftliği için yapılacak trafo merkezi kontrol binası inşaatı ve 35 kV kablo hatları ve fiber optik iletim hatları için hendek açma çalışmaları ile 110 kV trafo merkezinin tasarımı ve inşaat çalışmaları da büyük bir titizlikle yürütülüyor.
Marchenkovskaya Rüzgar Çiftliği, Rosatom’un Rostov bölgesinde yapım aşamasında olan ilk rüzgar çiftliği olma özelliğini taşıyor. Tamamlandığında bu tesisin toplam kapasitesi 120 MW (Megawatt) olacak ve planlanan yıllık ortalama üretimi 402 GW saati aşacak. Çiftlik, her biri 2,5 MW kapasiteli 48 rüzgar türbininden oluşacak. Rüzgar çiftliği inşasına yapılan yatırım miktarı 16 milyar rubleyi aşıyor.

Bondarevskaya Rüzgar Santralinde de inşaat devam ediyor
NovaWind A.Ş.’nin bir başka çalışması da Stavropol bölgesinde bulunan Bondarevskaya Rüzgar Santralinin inşaatına yönelik. Bölgede bulunan inşa halindeki 3’üncü rüzgar santrali olan Bondarevskaya’nın kapasitesi 120 MW olacak. Santralin yıllık üretimi ise 354 milyon kWh olarak planlandı. Yatırım miktarı 16 milyon rubleyi aşan santralde her biri 2,5 MW kapasiteli 48 rüzgar türbini yer alacak.
İnşaat sahasında şu anda inşaat ekipmanlarının 15 ünitesi ile 50’den fazla işçi ve mühendis hazır bulunuyor. İnşaat öncesi faaliyetler ve fore kazık inşası da devam ediyor. Alanda faaliyette ve beton karıştırma kapasitesi 135 metreküp/saat olan bir de beton santrali yer alıyor. Ayrıca kapasitesi 100 metreküp/saatten fazla olan ikinci bir beton santrali de inşa ediliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erdemli'de dalgaların8 kum ve taşla doldurduğu sahil yolu trafiğe kapandı
YEREL HABERLER Erdemli'de dalgaların8 kum ve taşla doldurduğu sahil ...
Karaya vuran yunus balığını vatandaşlar kurtardı
YEREL HABERLER Karaya vuran yunus balığını vatandaşlar kurtardı
Mersin'de balıkçıların fırtına nöbeti 5 teknenin battığı Erdemli Balıkçı Barınağı'nda balıkçılar nöbet tutuyor
YEREL HABERLER Mersin'de balıkçıların fırtına nöbeti 5 teknenin ...
Fırtınada karaya vuran yunusu vatandaşlar kurtardı
YEREL HABERLER Fırtınada karaya vuran yunusu vatandaşlar kurtardı
Yağmurdan sonra oluşan gökkuşağı hayran bıraktı
YEREL HABERLER Yağmurdan sonra oluşan gökkuşağı hayran bıraktı
Mersin'de şiddetli rüzgar dev dalgaları kıyıya vurdu (4)
YEREL HABERLER Mersin'de şiddetli rüzgar dev dalgaları kıyıya vurdu ...
Mersin'de şiddetli rüzgar dev dalgaları kıyıya vurdu (3)
YEREL HABERLER Mersin'de şiddetli rüzgar dev dalgaları kıyıya vurdu ...
Mersin'de şiddetli rüzgar dev dalgaları kıyıya vurdu (2)
YEREL HABERLER Mersin'de şiddetli rüzgar dev dalgaları kıyıya vurdu ...
Erdemli'de fırtına balıkçı teknelerini batırdı Mersin'in Erdemli ilçesinde saatteki hızı 80 kilometreye ulaşan fırtına ve sağanak yağış kentte hayatı olumsuz etkilerken, balıkçı barınağındaki 5 tekne fırtınadan dolayı alabora oldu
YEREL HABERLER Erdemli'de fırtına balıkçı teknelerini ...
Mersin'de, yağmurla kayganlaşan yolda TIR devrildi
YEREL HABERLER Mersin'de, yağmurla kayganlaşan yolda TIR devrildi
Mersin'de şiddetli rüzgar dev dalgaları kıyıya vurdu
YEREL HABERLER Mersin'de şiddetli rüzgar dev dalgaları kıyıya vurdu
Toroslar zabıtasından fırınlara hijyen denetimi
YEREL HABERLER Toroslar zabıtasından fırınlara hijyen denetimi
Mersin'de fırtına dev dalgalar oluşturdu Saatteki hızı 80 kilometreye ulaşan fırtına ve sağanak yağış kentte etkili olurken, denizdeki dalganın boyu 5-6 metreye ulaştı, sahil kesiminde deniz karaya çıktı
YEREL HABERLER Mersin'de fırtına dev dalgalar oluşturdu Saatteki ...
Mersin Büyükşehir Belediyesi, sel tehdidine karşı teyakkuza geçti
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir Belediyesi, sel tehdidine karşı ...
Tarsus Humusu konserve oldu Coğrafi işaretli Tarsus Humusu kavanozlara girerek konserve olarak da lezzet severlere sunuldu
YEREL HABERLER Tarsus Humusu konserve oldu Coğrafi işaretli Tarsus ...
Mersinliler sarıyı seçti Mersin Büyükşehir Belediyesinin alacağı yeni otobüslerin rengini Mersinliler belirledi. Ankete katılan 60 bin 874 Mersinliden 31 bin 5’i sarı rengi seçti
YEREL HABERLER Mersinliler sarıyı seçti Mersin Büyükşehir ...
Mersin ESOB’dan Türkiye’de bir ilk: ‘Esnaf Seninle’ projesiyle Mersin esnafı e-ticarette Mersin ESOB Başkanı Dinçer, Covid-19 salgınıyla patlama yaşanan e-ticarete Mersin esnafını da dahil etmek amacıyla ‘Esnaf Seninle’ mobil ve web yazılımını hayata geçirdiklerini bildirdi
YEREL HABERLER Mersin ESOB’dan Türkiye’de bir ilk: ‘Esnaf Seninle’ ...
Motosikletiyle TIR'a çarpan Atilla, hayatını kaybetti; kaza anı kamerada
YEREL HABERLER Motosikletiyle TIR'a çarpan Atilla, hayatını ...
Tıra çarpan motosikletlinin feci ölümü Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Tıra çarpan motosikletlinin feci ölümü Kaza anı ...
Tarsus Belediyesi, sokağa çıkma yasağında sokak hayvanlarını unutmadı
YEREL HABERLER Tarsus Belediyesi, sokağa çıkma yasağında sokak ...
Mersin'de 7 kişi uyuşturucu kullanırken yakalandı
YEREL HABERLER Mersin'de 7 kişi uyuşturucu kullanırken yakalandı
Silifke'de 368 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Silifke'de 368 paket gümrük kaçağı sigara ele ...
DSİ, Tarsus Nacarlı Deresindeki ıslah çalışmalarının yüzde 70’ini tamamladı
YEREL HABERLER DSİ, Tarsus Nacarlı Deresindeki ıslah çalışmalarının ...
Mersin'de yol hizmetlerine 424 milyon TL bütçe
YEREL HABERLER Mersin'de yol hizmetlerine 424 milyon TL bütçe

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X