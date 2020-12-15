Mersin Büyükşehir Belediyesi, Türk Standartları Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen TS EN ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Belge Yenileme Tetkikini tamamladı. Büyükşehir Belediyesi, yapılan değerlendirmeler sonucunda Çevre Yönetim Sistemi Belgesini yeniledi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Türk Standartları Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen TS EN ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Belge Yenileme Tetkikini başarı ile geçti. Tetkik ekibi tarafından bünyesindeki 24 birim tetkik edilen Büyükşehir Belediyesi yapılan değerlendirmeler sonucunda belgeyi yenilemeye hak kazandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, “Ekolojik dengeyi koruyan, yaşanabilir, sağlıklı, temiz bir çevre oluşturmayı hedefleyerek hizmetlerine yön veren Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin çevreci hizmetleri Türk Standartları Enstitüsü tarafından bir kez daha onaylanmış oldu” denildi.



Tetkik 3 gün sürdü

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 3 gün süren dış tetkikin ardından Çevre Yönetim Sistemi Belge Yenileme Tetkiki kapanış toplantısı, Kongre ve Sergi Sarayında yapıldı. Toplantıya, Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Olcay Tok, genel sekreter yardımcıları ve daire başkanları ile Türk Standartları Enstitüsünden Baş Tetkik Görevlisi Mehmet Ali Dönmez ve tetkik heyeti katıldı.

Kapanış toplantısında konuşan Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel, Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Yönetimi Sistemi Belgesinin bir yenileme sürecinde olduğunu belirterek, bu belge dışında TSE’de 3 ayrı yönetim sistemi konusunda da çalışmaları olduğunu ifade etti. Bilgi güvenliği yönetim sistemi ve kültür organizasyonları ile ilgili de müracaatlarının olabileceğini kaydeden Gökbel, “Dış tetkik, biraz daha rehber ağırlıklı bir tetkik. Çevre konusundaki eksiklerimizi de yapılan tetkiki rehber kabul ederek kapatacağız” dedi.

TSE Baş Tetkik Görevlisi Dönmez, söz konusu tetkikteki amacın kurumların işleyişlerinde görülen eksiklik ve aksamaların tespiti ile bunların iyileştirilmesi yönünde tavsiye kararlarından oluştuğunu belirtti. Dönmez, tetkikin Mersin’i çevresel, doğal, kültürel, sosyal ve turizm değerleri ile yaşanabilir, tercih edilen bir kent yapmak amacıyla Çevre Yönetim Sistemi sayesinde çevre dostu bir yönetim anlayışıyla hizmetlerinde çevre boyutlarını belirleyip, çevreye verdiği zararı en az düzeye çekmek için yapıldığına dikkat çekti.

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