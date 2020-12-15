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Mersin Büyükşehir Belediyesi, 2021’de ulaşıma 151 milyon lira harcayacak Bisiklet Master Planı ve Mersin Ulaşım Ana Planı hazırlayacak olan Büyükşehir Belediyesi, şu ana kadar ulaşım hizmetlerinde tamamlanan projelerine toplam 12 milyon 792 bin lira harcadı

İHA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 2021’de ulaşıma 151 milyon lira harcayacak Bisiklet Master Planı ve Mersin Ulaşım Ana Planı hazırlayacak olan Büyükşehir Belediyesi, şu ana kadar ulaşım hizmetlerinde tamamlanan projelerine toplam 12 milyon 792 bin lira harcadı

– Mersin Büyükşehir Belediyesi, şu ana kadar ulaşım hizmetlerinde tamamlanan projelerine toplam 12 milyon 792 bin lira harcadı. Ulaşımda devam eden projelerin toplam maliyetinin 158 milyon 314 bin lira olduğunu söyleyen Başkan Vahap Seçer, “Ulaşım projelerimize 2021 yılı içerisinde ayırdığımız pay 151 milyon lira civarında” dedi.
Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Tarsus’tan Anamur’a kadar 13 ilçede sürdürdüğü ulaşım hizmetlerine hız kesmeden devam ediyor. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Seçer öncülüğünde 2020 yılı içerisinde trafik düzenleme ve ulaşım yolları yatırımlarıyla modern ve düzenli bir ulaşım ağı oluşturma çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede, yatırım maliyeti 3 milyon 299 bin 870 lira olan 600 yeni durak il genelinde gerekli noktalara yerleştirildi. 277 adet otobüse uzaktan kontrol sistemi (NVR) kuruldu. İstatistiklere göre yolcu yoğunluğu olan duraklardan Toroslar’a 7, Akdeniz’e 9, Yenişehir’e 22, Mezitli’ye 13 olmak üzere toplam 51 adet ‘Akıllı Durak Sistemi’ kuruldu. Aktif kullanılan sistemin yatırım bedeli 5 milyon 999 bin 745 lira oldu.
Büyükşehir Belediyesi il genelinde 4 adet trafik sinyalizasyon sistemi kurdu ve yine il geneline 7 bin 844 adet düşey işaretleme yerleştirdi. Ekipler, merkez ilçelere dinamik kavşak kontrol sistemi kurdu. Belediye, 2020 yılında tamamlanan ulaşım hizmetleri yatırımlarına 12 milyon 792 bin 723 lira harcadı.

Devam eden trafik düzenleme ve ulaşım yatırımları
Büyükşehir Belediyesinin aldığı, yatırım maliyeti 150 milyon 948 bin lira olan CNG yakıtlı çevre dostu 73 otobüs 19 Mayıs 2021 tarihinde teslim edilecek. Devam eden projelerden bisiklet yolu ve kaldırım düzenlemesi ile ilgili bilgi veren Seçer, “Devam eden projelerimiz bisiklet yolu ve kaldırım düzenlemesi 18 bin 217 metre. Mezitli’den başlıyor tren garına kadar devam edecek. Bunun ihalesini gerçekleştirdik, kasım sonu itibari ile tamamlandı. Şu anda yasal süreci devam ediyor. 4 milyon liralık bir proje” diye konuştu.

Metro hattı için ikinci ihale yapılacak
Merkez Mezitli ilçesi ile Akdeniz ilçesi tren garı arasına kapsayan Hafif Raylı Sistem Metro Hattı yapım ihalesi yapıldı. Sürece ilişkin bilgilendirme yapan Seçer, “Raylı sistem için ilk ihalemizi yaptık. Süreç devam ediyor. 13,4 kilometre uzunluğunda yeraltı hafif raylı sistem projemiz, çok yakın bir zamanda ikinci ihaleye de çıkarak kısa bir süre sonra da imalatına başlatmayı planladığımız bir projemiz olacak. Metro hariç şu anda devam eden ulaşımla ilgili projelerimizin toplamı 158 milyon 314 bin lira” diye konuştu.
Öte yandan, demo konsept durakları Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü, Yenişehir ilçesi Adese durağı ve Tarsus’ta yerleştirdi. Ekipler, merkez ilçelerde ve Tarsus’ta okulların bulunduğu bölgelerin spesifik özelliklerini taşıyan ve bulunduğu bölgeye uyum sağlayan fonksiyonel 13 durak daha yapacak. Konsept durakların toplam maliyeti ise 355 milyon lira olacak.

2021 yılında ulaşım hizmetleri süratle ilerleyecek
Büyükşehir Belediyesi, 2021’de ulaşımda alternatif seyahat modu oluşturmak; bisiklet ve yaya yollarının artırılması, vatandaşların bireysel araçlar yerine alternatif ulaşım metotlarıyla daha güveli bisiklet yolları ile seyahat etmesi ve bisiklet kullanımının teşvik edilmesi amacıyla ilk defa ‘Bisiklet Master Planı’ yapacak. Tamamı ulaşım amaçlı olacak şekilde akıllı ve sürdürülebilir bisiklet yolları, paylaşımlıpaylaşımsız akıllı bisiklet istasyonları hayata geçirilecek. Çalışmalar doğrultusunda 2021 yılı içerisinde 4 kilometresi kültür amaçlı bisiklet gezi rotası olmak üzere 30 kilometresi Tarsus’a, 50 kilometresi merkeze olmak üzere toplam 80 kilometre bisiklet yolu yapımı hedefleniyor.

2021 yılı için Mersin Ulaşım Ana Planı hazırlanıyor
Mersin Ulaşım Ana Planı hazırlanarak, kalıcı çözümlerin ortaya konulması, günümüzde yaşanan ve gelecekte oluşması beklenen ulaşım ve trafik sorunlarının kentin üst ve alt ölçekli plan kararları dikkate alınarak ve eşgüdüm içerisinde analiz edilmesi amaçlanıyor. Mersin’in ulaşım ve trafik teknik altyapısı ile toplu taşıma sistemi ve işletmeciliğinin yaya/bisiklet gibi çevre dostu ulaşım biçimlerine öncelik verilerek düzenlenmesi, taşıt odaklı değil, insan odaklı ulaşım sistemlerine öncelik veren çözümler üretilmesi de ulaşım ana planı içinde yer alıyor. Buna paralel olarak, toplu taşıma ve ara toplu taşıma türlerinin entegrasyonu ile durak ve terminal alanlarının düzenlenmesi, özel ulaşım dahil çeşitli ulaşım türlerinin birbirleri ile rekabet etmeyecek ve birbirini tamamlayacak şekilde işletilebilmesi için bir bütün olarak planlanması ve aktarma olanaklarının geliştirilmesi amaçlanıyor.

İl genelinde bölgesel kavşak projeleri planlanıyor
Büyükşehir Belediyesi, Mersin’in liman ve organize sanayi bölgelerinde lojistik unsurları düşünerek trafik ve ulaşımı ele alacak ve bu koridorlara uygun çözümler içeren bir çalışma yapacak. 2021 yılında başlayacak Ulaşım Ana Planı içinde ilçeler dahil olmak üzere il genelinde bölgesel kavşak projeleri ile trafik sorunları hızlı bir şekilde çözülecek. Bu kapsamda ana arterlerde ve koridor bazlı geometrik düzenleme çalışmaları ile vatandaşların il genelinde yaşadığı trafik sıkışıklığı problemi ortadan kalkacak.
Öte yandan, kent genelinde belirlenen noktalara, vatandaşlar ile muhtarlardan gelen talepler de göz önünde bulundurularak 500 adet daha durak yapılacak. Merkez ilçelere ise 50 adet taksi durağı yerleştirilecek. Büyükşehir ekipleri, toplu taşıma sisteminin daha verimli olması adına hat optimizasyonu yapacak.

Levha yönetim sistemi çalışmaları devam edecek
Büyükşehir Belediyesi ayrıca, mücavir alan sınırları içerisinde bulunan muhtelif yerlere trafik tanzim, tehlike uyarı, park, yapım onarım, ledli yapım, bilgi ve güneş enerjili levhaların levha yönetim sistemi ile harita tabanlı web modülü ve ek olarak android, IOS uygulamasıyla bütünleşik olarak işlenmesi, görüntülenmesi ve yönetilmesi amacıyla sistem kurulmasını planlıyor. Bunun yanında merkez, Tarsus, Silifke, Anamur ilçelerinde trafik akışının düzenlenmesi amacıyla ‘Uzaktan Kontrollü Kavşak Sistemi’ kurulacak.
Ayrıca, trafik akışının kontrolü ve ulaşım optimizasyonunun sağlanması amacıyla il merkezinde ‘Elektronik Denetleme Sistemi’ kurulması planlanıyor. Trafiğin düzenlenmesi ve olası kazaların engellenmesi amacıyla yatay ve düşey işaretlemeler yapılacak.

Çevre dostu otobüsler için dolum tesisi yapılacak
Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılı içerisinde teslim edilecek olan 73 doğalgaz yakıtlı otobüs için bir dolum tesisi yapacak. Toroslar ilçesinde yapılacak tesisle ilgili bilgi veren Başkan Seçer, “Bu yıl başlattığımız 40 milyon liralık bir yerleşke projemiz vardı. Onun içerisinde sadece CNG’li araçlar için bir dolum tesisi yapacağız. Bunun da bize maliyeti 7 milyon 385 bin TL” ifadelerini kullandı.

“Ulaşım projelerimize 2021 yılı içerisinde ayırdığımız pay 151 milyon”
Başkan Seçer, projesi çizilen raylı sistem hattına ek hatların çizimi için müşavirlik hizmeti de alınacağını ifade ederek, şunları söyledi:
“Raylı sistem için ön yeterlik ihalesine çıkmıştık. Umut ediyorum 2021 yılı içerisinde başlayacağımız bir proje. Tabi bunun müşavirlik hizmeti de olacak. Bunun için bir bütçe ayırdık. Toplamda da 2021 yılı içerisinde bazı giderlerimiz için, biz bu yatırımı krediyle yapacağız; 4 artı 2 yıl imalat süresi, artı 11 yıl ödeme süresi. Bugün yer teslimi yapsak 15 yıl sonra tamamlayacağımız bir ödeme planı olacak. Ancak önümüzdeki yıl içerisinde bu kredi kapsamı dışında da bize mal olacak kısmı 30 milyon lira civarında öngörüldü. Toplamda da ulaşım projelerimize 2021 yılı içerisinde ayırdığımız pay da 151 milyon lira civarında.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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