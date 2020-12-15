Erdemli'de 10 balıkçı kayığı fırtınadan battı



Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), (DHA)MERSİN'in Erdemli ilçesinde, saatte hızı 80 kilometreye ulaşan fırtına ve sağanak yağış nedeniyle, balıkçı barınağındaki 10 kayık alabora oldu.

İlçede dün akşam saatlerinden bu yana etkili olan ve hızı saatte 80 kilometreye ulaşan fırtına ve sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle balıkçı barınağında bulunan 10 kayık battı. Balıkçılar, teknelerini kıyıya çekmek için uzun süre uğraş verdi.

Balıkçı Hakan Koç (42), fırtına nedeniyle olumsuz etkilendiklerini belirterek, "Ben teknemin birini kurtarabildim ama daha hiç kullanmadığım yeni kayığım ise battı. Balıkçı barınağımıza bir adet parmak iskele yapılması gerekiyor. Yoksa her kış bu tür sorunlarla karşı karşıya kalıyoruz. İnşallah bir daha böyle olumsuzluklarla karşılaşmayız" dedi.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Erdemli Mehmet DOĞANER

2020-12-15 14:33:06



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.