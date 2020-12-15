Mersin'de dolu yağışı kışlık sebzelere zarar verdi Dolu açıkta yetişen soğan, bakla, karnabahar, marul ve fasulye tarlalarında zarara yol açtı

Mersin'in Erdemli ilçesinde etkili olan fırtına sonrasında dolu yağışı açıkta yetiştirilen kışlık sebzelerde zarara yol açtı.

Dün öğleden sonra Erdemli ilçesinde saatteki hızı 80 kilometreyi bulan fırtına meydana geldi. Ardından da ilçeye bağlı Arpaçbahşiş, Tömük ve Elvanlı Mahallelerinde yaklaşık 5 dakika süren dolu yağışı etkili oldu.

Dolu açıkta yetişen soğan, bakla, karnabahar, marul ve fasulye tarlalarında zarara yol açtı. Dolu ayrıca bazı bölgelerde kısmen limonlara da zarar verdi.

Erdemli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri gelen ihbarlarla birlikte mahallelerde doludan oluşan hasar tespiti için ön tespit çalışması başlattı. Ön hasar tespitinde özellikle açıktaki kış sebzelerinde hasarlar oluştuğu belirlendi.

Elvanlı Mahallesi'nde açıkta soğan yetiştiriciliği yapan üreticilerden Hüseyin Yıldız, tarlasında 24 bin liralık zarar oluştuğunu belirtti.

Yıldız, "Dün bir afet yaşadık. Elvanlı'da yeşil soğan üretimi yapıyoruz. Fırtına ile birlikte yaklaşık 5 dakikalık dolu yağışından dolayı, soğanlarımız zarar gördü. Soğanlarımız gün çıkınca çürümeye başladı. 16 ton soğan dikmiştik, hasat zamanı böyle oldu. Kısmet artık, 24 bin liralık bir zararımız var" dedi.

Ekiplerce yürütülen ön hasar tespit çalışmaları Tömük ve Elvanlı bölgesinde sürdürülürken, kesin zarar miktarı ekiplerinin çalışmasının ardından ortaya çıkacak.

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