Anamur'da hortum, muz serasına zarar verdi



Mithat ÜNAL/ANAMUR (Mersin), (DHA)MERSİN'in Anamur ilçesinde meydana gelen hortum, muz seralarına zarar verdi.

İlçeye bağlı Fatih Mahallesi Tekeliler mevkiinde sabah saatlerinde denizden gelen hortum, kısa sürede bir koridoru izleyerek seraların bulunduğu bölgeye ilerledi. Boruların demirlerini eğip naylonlarını parçalayan hortum, bir süre sonra etkisini yitirdi. Yetişmekte olan muz ürünlerinin çoğu da hortum nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Serasının yarıya yakınının yıkıldığını kaydeden üretici Ali Çimen (48), "Olay sırasında bakkaldaydım. Daha sonra bir ses ve gürültü. Aşağıdan arıtma tarafından gelmiş aşağıdan komşunun serasını ve benim seradan yukarılara geçmiş" dedi.

Erol Çelik ise 100 dönümü aşkın büyüklükte serasının zarar gördüğünü, yardım eli beklediklerini kaydetti. Anamur İlçe Tarım Orman ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekipleri de seralarda zarar tespit çalışmalarına başladı. Ziraat mühendisi Alper Tahir Tuğrul, üreticinin mutlaka seralarını sigortalatması gerektiğini söyledi. FOTORAFLIDHA-Genel Türkiye-Mersin / Anamur Mithat ÜNAL

2020-12-15 14:53:19



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.