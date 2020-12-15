Anamur'da hortum, muz serasına zarar verdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Anamur'da hortum, muz serasına zarar verdi

DHA

Anamur'da hortum, muz serasına zarar verdi


Mithat ÜNAL/ANAMUR (Mersin), (DHA)MERSİN'in Anamur ilçesinde meydana gelen hortum, muz seralarına zarar verdi.
İlçeye bağlı Fatih Mahallesi Tekeliler mevkiinde sabah saatlerinde denizden gelen hortum, kısa sürede bir koridoru izleyerek seraların bulunduğu bölgeye ilerledi. Boruların demirlerini eğip naylonlarını parçalayan hortum, bir süre sonra etkisini yitirdi. Yetişmekte olan muz ürünlerinin çoğu da hortum nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Serasının yarıya yakınının yıkıldığını kaydeden üretici Ali Çimen (48), "Olay sırasında bakkaldaydım. Daha sonra bir ses ve gürültü. Aşağıdan arıtma tarafından gelmiş aşağıdan komşunun serasını ve benim seradan yukarılara geçmiş" dedi. 
Erol Çelik ise 100 dönümü aşkın büyüklükte serasının zarar gördüğünü, yardım eli beklediklerini kaydetti. Anamur İlçe Tarım Orman ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekipleri de seralarda zarar tespit çalışmalarına başladı. Ziraat mühendisi Alper Tahir Tuğrul, üreticinin mutlaka seralarını sigortalatması gerektiğini söyledi. FOTORAFLIDHA-Genel Türkiye-Mersin / Anamur Mithat ÜNAL
2020-12-15 14:53:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mersin'de dolu yağışı kışlık sebzelere zarar verdi Dolu açıkta yetişen soğan, bakla, karnabahar, marul ve fasulye tarlalarında zarara yol açtı
YEREL HABERLER Mersin'de dolu yağışı kışlık sebzelere zarar ...
Erdemli'de 10 balıkçı kayığı fırtınadan battı
YEREL HABERLER Erdemli'de 10 balıkçı kayığı fırtınadan battı
Evinin bahçesinde kenevir yetiştirmiş
YEREL HABERLER Evinin bahçesinde kenevir yetiştirmiş
Korona virüs ve soğuk hava bitki çaylarına rağbeti artırdı Vatandaşlar özellikle soğuk algınlığı, grip, nezle gibi hastalıklardan korunmak için bitki çaylarına yöneliyor Vatandaşların bitki çaylarına ilgisi daha da artarken, en fazla zencefil ve zerdeçal bitkilerine yöneldiler 47 yıllık aktar Mahmut Karadayı: "Bizde olan bitki çeşidi ne Avrupa'da ne de Amerika'da yok"
YEREL HABERLER Korona virüs ve soğuk hava bitki çaylarına rağbeti ...
Akyürek Balta'ya ‘Yılın Sanayici İş Kadını" ödülü 4. İstanbul Altın Değerler Ödül Töreni’nde TÜİOSB Başkanı Gül Akyürek Balta’nın ödülünü Eski Devlet Bakanı ve İstanbul Ekonomi Zirvesi Yönetim Kurulu Başkanı Kürşad Tüzmen takdim etti
YEREL HABERLER Akyürek Balta'ya ‘Yılın Sanayici İş Kadını" ödülü 4. ...
Sektör temsilcileri e-ticaretinin disipline girmesini istiyor
YEREL HABERLER Sektör temsilcileri e-ticaretinin disipline girmesini ...
Mersin Büyükşehir Belediyesi, 2021’de ulaşıma 151 milyon lira harcayacak Bisiklet Master Planı ve Mersin Ulaşım Ana Planı hazırlayacak olan Büyükşehir Belediyesi, şu ana kadar ulaşım hizmetlerinde tamamlanan projelerine toplam 12 milyon 792 bin lira harcadı
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir Belediyesi, 2021’de ulaşıma 151 ...
Yılmaz'dan Uzuncaburç için proje müjdesi AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, Silifke ilçesindeki Uzuncaburç tiyatro binası rölöve ve restorasyon projesinin, 2021 yılı yatırım planına alındığını söyledi
YEREL HABERLER Yılmaz'dan Uzuncaburç için proje müjdesi AK Parti ...
Büyükşehir Belediyesi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesini yeniledi
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi, ISO 14001 Çevre Yönetim ...
NovaWind A.Ş. rüzgar santrallerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER NovaWind A.Ş. rüzgar santrallerine yönelik ...
Erdemli'de dalgaların8 kum ve taşla doldurduğu sahil yolu trafiğe kapandı
YEREL HABERLER Erdemli'de dalgaların8 kum ve taşla doldurduğu sahil ...
Karaya vuran yunus balığını vatandaşlar kurtardı
YEREL HABERLER Karaya vuran yunus balığını vatandaşlar kurtardı
Mersin'de balıkçıların fırtına nöbeti 5 teknenin battığı Erdemli Balıkçı Barınağı'nda balıkçılar nöbet tutuyor
YEREL HABERLER Mersin'de balıkçıların fırtına nöbeti 5 teknenin ...
Fırtınada karaya vuran yunusu vatandaşlar kurtardı
YEREL HABERLER Fırtınada karaya vuran yunusu vatandaşlar kurtardı
Yağmurdan sonra oluşan gökkuşağı hayran bıraktı
YEREL HABERLER Yağmurdan sonra oluşan gökkuşağı hayran bıraktı
Mersin'de şiddetli rüzgar dev dalgaları kıyıya vurdu (4)
YEREL HABERLER Mersin'de şiddetli rüzgar dev dalgaları kıyıya vurdu ...
Mersin'de şiddetli rüzgar dev dalgaları kıyıya vurdu (3)
YEREL HABERLER Mersin'de şiddetli rüzgar dev dalgaları kıyıya vurdu ...
Mersin'de şiddetli rüzgar dev dalgaları kıyıya vurdu (2)
YEREL HABERLER Mersin'de şiddetli rüzgar dev dalgaları kıyıya vurdu ...
Erdemli'de fırtına balıkçı teknelerini batırdı Mersin'in Erdemli ilçesinde saatteki hızı 80 kilometreye ulaşan fırtına ve sağanak yağış kentte hayatı olumsuz etkilerken, balıkçı barınağındaki 5 tekne fırtınadan dolayı alabora oldu
YEREL HABERLER Erdemli'de fırtına balıkçı teknelerini ...
Mersin'de, yağmurla kayganlaşan yolda TIR devrildi
YEREL HABERLER Mersin'de, yağmurla kayganlaşan yolda TIR devrildi
Mersin'de şiddetli rüzgar dev dalgaları kıyıya vurdu
YEREL HABERLER Mersin'de şiddetli rüzgar dev dalgaları kıyıya vurdu
Toroslar zabıtasından fırınlara hijyen denetimi
YEREL HABERLER Toroslar zabıtasından fırınlara hijyen denetimi
Mersin'de fırtına dev dalgalar oluşturdu Saatteki hızı 80 kilometreye ulaşan fırtına ve sağanak yağış kentte etkili olurken, denizdeki dalganın boyu 5-6 metreye ulaştı, sahil kesiminde deniz karaya çıktı
YEREL HABERLER Mersin'de fırtına dev dalgalar oluşturdu Saatteki ...
Mersin Büyükşehir Belediyesi, sel tehdidine karşı teyakkuza geçti
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir Belediyesi, sel tehdidine karşı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X