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Başkan Gültak, Büyükşehir Belediyesi’nden Akdeniz ilçesi için pozitif ayrımcılık istedi Başkanı Gültak, meclis toplantısında Mersin Büyükşehir Belediyesine çağrı yaparak, aşırı yağışlarda su basan mahallelerdeki altyapı eksikliklerinin tamamlanması için Akdeniz ilçesine ‘pozitif ayrımcılık’ yapılmasını istedi

İHA

Başkan Gültak, Büyükşehir Belediyesi’nden Akdeniz ilçesi için pozitif ayrımcılık istedi Başkanı Gültak, meclis toplantısında Mersin Büyükşehir Belediyesine çağrı yaparak, aşırı yağışlarda su basan mahallelerdeki altyapı eksikliklerinin tamamlanması için Akdeniz ilçesine ‘pozitif ayrımcılık’ yapılmasını istedi

– Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, meclis toplantısında Mersin Büyükşehir Belediyesine çağrı yaparak, aşırı yağışlarda su basan mahallelerdeki altyapı eksikliklerinin tamamlanması için Akdeniz ilçesine ‘pozitif ayrımcılık’ yapılmasını istedi.
Akdeniz Belediye Meclisi, aralık ayı olağanüstü toplantısını Mustafa Gültak başkanlığında gerekleştirdi. Toplantıda, kentte dün etkili olan sağanak yağışlar sonucu oluşan su baskınları nedeniyle Akdeniz ilçe sınırlarında yaşayan vatandaşların yaşadığı mağduriyet gündeme geldi.

“Dün gece saatlerine kadar sokaklardaydım”
HDP’li Meclis Üyesi Salih Akbaş’ın, aşırı yağışlar sonucu dün akşam birçok evi su bastığını ve vatandaşların mağdur olduğunu belirtip acil çözüm üretilmesi gerektiğini belirtmesi üzerine konuşan Başkan Gültak, “Yağmur, dolu ve fırtınadan zarar gören kardeşlerimize geçmiş olsun diyorum. Dün akşamdan itibaren sahada ekiplerimizle birlikte gezerek, yağmurdan etkilenen 30’a yakın evi ziyaret ettik. 810 tanesi çok kötüydü. Çizme ve yağmurluklarımızı giydik, gece 12.00’ye dek ekiplerin başında müdahale ettik. Bugün Kadın Müdürlüğümüz ekipleri de yağmur suyu basan o evlere gidip temizliğe yardımcı olacaklar. Zarar gören ailelerimize ikişer koliden oluşan gıda kolileri de ulaştıracağız” dedi.

“Büyükşehir Belediyesinden, Akdeniz için pozitif ayrımcılık istiyoruz”
Böyle zorlu günlerde daima insanların yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayan Gültak, “Özellikle DSİ tarafından bölgemizde yapılan kanalların ne kadar önemli olduğunu gördük. Bugün o kanallar olmasaydı Mithat Paşa, Müfide İlhan, Siteler, Gündoğdu mahallelerine giremezdik. O kanallar olmasaydı değil 30; 3 bin ev perişan olurdu. Bu notada, Akdeniz için Büyükşehir Belediyesinden pozitif ayrımcılık istiyoruz. Akdeniz’in altyapısı çözülmediği sürece biz bu filmi birçok kere izleyeceğiz. Küçücük çocuklarımızın gözlerinde o korkuyu gördüm. Bir an önce Akdeniz’in birçok mahallesinin altyapısının elden geçmesi gerekiyor. Aksi halde her yağmurda yüreğimiz hop kalkıyor, hop oturuyor. Dün herkes çalıştı ama siz hazırlığınızı yapmazsanız yetersiz kalır. Altyapı ile ilgili büyük yatırımlara ihtiyaç var. Biz, kendi tedbirlerimizi almaya çalışıyoruz. Geçen yıl 20 adet su çeken pompa aldık. İyi ki de almışız. Fakat bu altyapı, bu tür aşırı yağışları kaldıramaz. Bu açıdan Akdeniz ilçesinin pozitif ayrımcılığa acil ihtiyacı olduğuna inanıyorum” şeklinde konuştu.

“Lütfen bu işi ciddiye alalım”
Temenni ve öneriler bölümünde söz alan CHP’li Meclis Üyesi Serhat Servet Dövenci ise ağır şekilde atlattığı korona virüs nedeniyle yaşadığı zorlu günleri anlatarak, yaptığı çağrıda herkesi pandemi tedbirlerine kesinlikle uymaya davet etti. Yıllardır spor yaptığını ve sigara kullanmadığını kaydeden Dövenci, virüs nedeniyle akciğerlerinin tahribata uğradığını, bu nedenle şimdi 100 metreyi bile yürümekte zorlandığını söyledi. Ölümden adeta kıl payı döndüğünü kaydeden Dövenci, “Açıkçası daha önce bunların çok da bilincinde değildim. Dışarıdan her şey çok rahat geliyor. Virüse bu kadar da ciddi bakmıyordum ve bunları yaşadım. Siz siz olun, tedbirlerinizi alın. Aşıya da fazla zaman kalmadı. Hakikaten hayat çok güzelmiş. Aranıza tekrar döndüm diyebilirim” ifadelerini kullandı.

“Medya önünde aşı olacağım”
Korona virüsü atlatan meclis üyeleri Serhat Dövenci ile Aysel Mavioğlu Öner’e geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Gültak, “Aramıza tekrar hoş geldiniz. Bu virüs gerçekten çok ciddi. ‘Tedbirlerinizi alın, dikkatli olun, bunun şakası yok’ diye sürekli uyarıyorum. Ama bu işi hiç ciddiye almayan bir grup da var maalesef; ilaç kullanmayan, aşıya karşı olan. Aşı gelip de bize sıra geldiğinde, ben medya önünde aşı olacağım. Bizler böyle yaparsak, karşı olanların da aşıya bakışı değişir. Bir eczacı olarak Çin veya Rusya, hangi aşı gelirse aşı olacağım. Aşı olun. Tabi aşı olmak demek, hastalıktan tamamen korunmak veya kurtulmak anlamına da gelmiyor. Önlemleri de gevşetmeyeceğiz. Yıl sonuna dek maskeyle yaşamayı, temizliği ve mesafeyi önemseyeceğiz. Çünkü henüz aşının hastalıktan koruyacağı yönünde bilimsel veri yok. Bunların hepsi 2021 sonuna doğru netleşir. Aşı belki bizi 34 ay koruyacak. Tüm bunlar bilim insanlarının kafasında soru işaretleri. Önlem almaya, maske, mesafe ve hijyene ülke ve dünya olarak dikkat etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Almanya gezisi için Başkan Gültak’a oybirliğiyle yetki
Meclis toplantısında, tek gündem maddesi olan “Geleceğiniz Çöp Olmasın/ Hayatın İçinde Biz De Varız” adlı proje görüşüldü. Proje kapsamında, Almanya’da bulunan çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile STK’ların yaptığı çalışmaları yerinde görmek amacıyla Akdeniz Belediyesi, Körleri Eğitim ve Kalkındırma Derneği ile Beyaz Melekler Tüm Engelliler Derneğinden toplam 80 kişi Almanya’ya gidecek.
Bir hafta sürecek gezide, masrafların tamamı davet sahibince karşılanacak. Meclis’te, pandemi sürecinden dolayı ertelenen gezinin 31 Aralık 2021’e dek tarafların uygun göreceği bir zamanda gerçekleştirilmesi için Başkan Gültak’a yetki verilmesiyle ilgili komisyonlardan oy birliğiyle gelen teklif görüşüldü. Teklif, meclis üyelerinin de oy birliğiyle kabul edildi. Gültak, gezinin Mersin ve Akdeniz için faydalı olacağına inandığını belirterek, destek veren meclis üyelerine teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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