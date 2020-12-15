Toroslar Belediyesinden borçlara online yapılandırma

– Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, 31 Ağustos 2020 tarihinden önceki dönemlere ait ödenmemiş olan borçları ebelediye sisteminden de online yapılandırıyor.

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamada, 7256 sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamında mükellefler, ödenmesi gereken emlak, çevre temizlik, ilan reklam vergisi ve diğer borçlarının yapılandırma başvurularını 31 Aralık 2020 tarihine kadar yapmaları gerektiği anımsatıldı. Açıklamada, vatandaşların belediyeye müracaat ederek veya www.toroslarbld.gov.tr internet adresinde bulunan ebelediye sistemine girerek borçlarını yapılandırabilecekleri bildirildi. Mükelleflerin, geçmiş dönem borçlarını peşin ödemenin yanı sıra 6, 9, 12 ve 18 aya varan eşit taksitlendirme imkanından da faydalanabilecekleri kaydedildi.



"Hemşehrilerimiz, yapılandırma fırsatı ile kazançlı çıkıyor"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, pandemi sürecinde yoğunluğu azaltmak amacıyla hemşehrilerinin yapılandırma başvurularını online olarak gerçekleştirebileceklerini söyledi. Başkan Yılmaz, "Çağın gerektirdiği teknolojik imkanlardan yararlanarak ebelediyecilik sistemini başarılı bir şekilde uyguluyoruz. Amacımız, hemşehrilerimize kolaylık sağlayarak, işlemlerini evlerinden çıkmadan yapabilmeleri. Pandemi sürecini, kuralları harfiyen uygulayarak atlatacağız. Salgına karşı belediyemizde gerekli önlemleri aldık, ancak yapılandırma başvurusu yapacak hemşehrilerimizin, başta kendi sağlıklarını korumak için ebelediye hizmetimizden faydalanmalarını istiyoruz" dedi.

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