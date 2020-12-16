Kuyuya düşen köpek kurtarıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, bir çiftin ‘kızım’ dedikleri cocker cinsi köpeği, düştüğü kuyudan kurtardı.

Mezitli ilçesine bağlı Deniz Mahallesi’nde yaşayan bir çiftin 7 yaşındaki Lucy isimli cocker cinsi köpekleri yaşadıkları bölgede kayboldu. Yapılan aramalar sonucunda köpeğin, civardaki bir evin bahçesinde yer alan 10 metre derinliğindeki kuyuya düştüğü belirlendi. Bunu üzerine vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesini arayarak, yardım talebinde bulundu. Kısa sürede bölgeye varan ekipler, üzeri açık kuyuya inerek Lucy’i mahsur kaldığı yerden kurtardı ve sahiplerine kavuşturdu.

Köpeğin sahibi Yusuf Keskin, Lucy’nin bulunmasından duyduğu mutluluğu ifade ederek, “Saat 13.30 sularında kızımızı kaybettik, kaçtı. Akşama kadar arama sonuçlarımız yanıt bulmadı. Duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyorum. Hepinizin eline sağlık” dedi.

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