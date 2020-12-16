IEA ve OECD-NEA Raporu: “Nükleer enerji en düşük maliyetli düşük karbon seçeneklerinden biri” WNA Genel Müdürü Dr. Sama Bilbao-Y-Leon: “Nükleer üretim, uygun maliyetli ve düşük karbonlu üretim konusunda istikrarının sağlanması için hayati bir role sahip”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

IEA ve OECD-NEA Raporu: “Nükleer enerji en düşük maliyetli düşük karbon seçeneklerinden biri” WNA Genel Müdürü Dr. Sama Bilbao-Y-Leon: “Nükleer üretim, uygun maliyetli ve düşük karbonlu üretim konusunda istikrarının sağlanması için hayati bir role sahip”

İHA

IEA ve OECD-NEA Raporu: “Nükleer enerji en düşük maliyetli düşük karbon seçeneklerinden biri” WNA Genel Müdürü Dr. Sama Bilbao-Y-Leon: “Nükleer üretim, uygun maliyetli ve düşük karbonlu üretim konusunda istikrarının sağlanması için hayati bir role sahip”

Uluslararası Enerji Ajansı ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma ÖrgütüNükleer Enerji Ajansının ‘Elektrik Üretiminin Öngörülen Maliyetleri 2020 Raporu’nda, nükleer santrallerin en düşük maliyetli elektrik üretimini sağladığı ve düşük karbonlu enerji kaynakları arasında önemli bir rol üstlendiği belirtildi. Dünya Nükleer Birliği Genel Müdürü Dr. Sama BilbaoyLeon, “Nükleer üretim uygun maliyetli, düşük karbonlu üretim konusunda istikrarının sağlanması için hayati bir role sahip” dedi.
Türkiye’nin yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) ile kavuşacağı nükleer enerjinin dünya için önemi, Uluslararası Enerji Ajansı (IAE) ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma ÖrgütüNükleer Enerji Ajansı (OECDNEA) tarafından yayınlanan “Elektrik Üretiminin Öngörülen Maliyetleri 2020 Raporu”nda da yer buldu. Raporda, nükleer santrallerin en düşük maliyetli elektrik üretimini sağladığı ve düşük karbonlu enerji kaynakları arasında önemli bir rol üstlendiği belirtildi.
Rapora göre, mevcut nükleer reaktörlerin operasyonlarını genişletmesi oldukça rekabetçi bir yaklaşım olarak öne çıkıyor. Nükleer enerji bu bağlamda sadece en düşük karbonlu üretim için değil, aynı zamanda tüm güç üretimi için de en düşük maliyetli seçenek olmaya devam ediyor.
“Elektrik Üretiminin Öngörülen Maliyetleri 2020” raporunun ortaya koyduğu veriler, nükleer enerjiden elde edilen elektriğin maliyetinin önceki yıllara göre düştüğünü de gösterdi. Buna göre, günümüzdeki maliyetler, aynı şekilde hazırlanan bir önceki rapor olan “Elektrik Üretiminin Öngörülen Maliyetleri 2015” raporuna göre azalmış durumda. Gelen yorumlara göre bu da nükleer endüstrinin şimdiki projelerden öğrendiği derslerle ilerlediğini ve başarılı projeleri uygulamak için bilgi birikimini ve tedarik zincirini güçlendirdiğini ortaya koyuyor.

“Nükleer en düşük maliyetli seçenek”
Raporu değerlendiren Dünya Nükleer Birliği (WNA) Genel Müdürü Dr. Sama BilbaoyLeon’a göre, mevcut nükleer reaktör filosunun ömrünü uzatmaya yatırım yapmak oldukça önemli. Leon, “Nükleer enerji en düşük maliyetli elektrik seçeneğidir. Aynı zamanda Covid19 sonrası ekonomik iyileşme bağlamında istihdam oluşturulmasına da önemli bir katkı sağlayabilir. En önemlisi de birçok ülke mevcut nükleer santrallerin katkısı olmadan karbondan arındırma hedeflerine ulaşmada zorluk çekecek” şeklinde konuştu.

“İstikrar için hayati bir role sahip”
“Karbon nötrlüğüne ulaşmak, elektrik üretim sektörünün derin karbondan arındırılmasını gerektirecektir” diyen Leon, “Elektrik sistemleri, değişken yenilenebilir üretimin bugüne kadarki artan payını büyük ölçüde karşılayabilse de paylarını daha da artırmak, güvenilirlik, istikrar, dayanıklılık ve maliyet açısından önemli zorlukları beraberinde getirecektir. Nükleer üretim, uygun maliyetli, düşük karbonlu üretim karışımında sistem istikrarının sağlanmasında hayati bir role sahip olmaya devam edecek” değerlendirmesinde bulundu.
Raporda yer alan bir bilgi de yeni nükleer enerjinin üretim maliyetlerinin, özellikle kesintili üretimin daha yüksek paylarının sistem maliyetleri dahil edildiğinde, diğer düşük karbonlu seçeneklerle rekabet ettiğine ilişkin. Ayarlanmış Değer Raporlarına (VALCOE) göre de nükleer enerjinin uzun vadeli elektrik üretme maliyetinde bir değişiklik gözlenmiyor. Ancak üretim karmasında kesikli yenilenebilir enerjinin payı arttığında, güneş fotovoltaiklerinin değerinde önemli ölçüde düşüş gözleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mersin'de esnafa su faturası desteği Mersin genelinde iş yeri kapalı olan 8 bin 500 esnaf su faturası desteğinden yararlanabilecek
YEREL HABERLER Mersin'de esnafa su faturası desteği Mersin genelinde ...
Kuyuya düşen köpek kurtarıldı
YEREL HABERLER Kuyuya düşen köpek kurtarıldı
Seçer’in borçlanma talebi yine reddedildi Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer’in 3’üncü kez meclis gündemine getirdiği 250 milyon TL’lik borçlanma talebi Cumhur İttifakı tarafından bir kez daha reddedildi Mecliste, Mersin Barosu ile işbirliği yapma ve sendika üyeliğinden ayrılma talepleri de yine reddedildi Seçer: “Üç kararın reddinin yasalara aykırı olduğunu düşünüyorum”
YEREL HABERLER Seçer’in borçlanma talebi yine reddedildi Mersin ...
Türk narenciyesi Hong Kong pazarında Narenciye ihracatçıları yeni pazarlarla tanışıyor Mersin merkezli bir firma Uruguay'dan sonra Hong Kong'a da narenciye ihracatı gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Türk narenciyesi Hong Kong pazarında Narenciye ...
Mersin'de yoğun yağışın izleri siliniyor
YEREL HABERLER Mersin'de yoğun yağışın izleri siliniyor
'Evsizim' dedi, sığındığı iş yerinin malzemelerini çaldı
YEREL HABERLER 'Evsizim' dedi, sığındığı iş yerinin malzemelerini ...
Acıdı işe aldı, hayatının şokunu yaşadı Mersin'de işinin ve kalacak yerinin olmadığını iddia ederek bir iş yerinde çalışmaya ve kalmaya başlayan kişi, 3 gün sonra dükkandan hırsızlık yaptı Dükkanına geldiğinde şahsın ve bazı malzemelerin olmadığını anlayan iş yeri sahibi şoka girerken, şüpheli polislerin çalışması sonrasında yakalandı
YEREL HABERLER Acıdı işe aldı, hayatının şokunu yaşadı Mersin'de ...
Kanser tedavisinde yeni yöntem; kemoterapinin yan etkisi en aza indirilecek
YEREL HABERLER Kanser tedavisinde yeni yöntem; kemoterapinin yan ...
Kaçak yaban keçisi avlayan 2 kişiye 31 bin 236 TL para cezası kesildi
YEREL HABERLER Kaçak yaban keçisi avlayan 2 kişiye 31 bin 236 TL ...
Kadın cimnastikçilerin gözü madalyada
YEREL HABERLER Kadın cimnastikçilerin gözü madalyada
Artistik Cimnastik Kadın Milli Takımında hedef ilk 3 içinde yer almak
YEREL HABERLER Artistik Cimnastik Kadın Milli Takımında hedef ilk 3 ...
Mersin Vergi Dairesine yapılandırma için 86 bin 428 başvuru yapıldı
YEREL HABERLER Mersin Vergi Dairesine yapılandırma için 86 bin 428 ...
Toroslar Belediyesinden borçlara online yapılandırma
YEREL HABERLER Toroslar Belediyesinden borçlara online yapılandırma
Başkan Gültak, Büyükşehir Belediyesi’nden Akdeniz ilçesi için pozitif ayrımcılık istedi Başkanı Gültak, meclis toplantısında Mersin Büyükşehir Belediyesine çağrı yaparak, aşırı yağışlarda su basan mahallelerdeki altyapı eksikliklerinin tamamlanması için Akdeniz ilçesine ‘pozitif ayrımcılık’ yapılmasını istedi
YEREL HABERLER Başkan Gültak, Büyükşehir Belediyesi’nden Akdeniz ...
Arslan: "Pandemiye rağmen artış sevindirici"
YEREL HABERLER Arslan: "Pandemiye rağmen artış sevindirici"
Anamur'da hortum, muz serasına zarar verdi
YEREL HABERLER Anamur'da hortum, muz serasına zarar verdi
Mersin'de dolu yağışı kışlık sebzelere zarar verdi Dolu açıkta yetişen soğan, bakla, karnabahar, marul ve fasulye tarlalarında zarara yol açtı
YEREL HABERLER Mersin'de dolu yağışı kışlık sebzelere zarar ...
Erdemli'de 10 balıkçı kayığı fırtınadan battı
YEREL HABERLER Erdemli'de 10 balıkçı kayığı fırtınadan battı
Evinin bahçesinde kenevir yetiştirmiş
YEREL HABERLER Evinin bahçesinde kenevir yetiştirmiş
Korona virüs ve soğuk hava bitki çaylarına rağbeti artırdı Vatandaşlar özellikle soğuk algınlığı, grip, nezle gibi hastalıklardan korunmak için bitki çaylarına yöneliyor Vatandaşların bitki çaylarına ilgisi daha da artarken, en fazla zencefil ve zerdeçal bitkilerine yöneldiler 47 yıllık aktar Mahmut Karadayı: "Bizde olan bitki çeşidi ne Avrupa'da ne de Amerika'da yok"
YEREL HABERLER Korona virüs ve soğuk hava bitki çaylarına rağbeti ...
Akyürek Balta'ya ‘Yılın Sanayici İş Kadını" ödülü 4. İstanbul Altın Değerler Ödül Töreni’nde TÜİOSB Başkanı Gül Akyürek Balta’nın ödülünü Eski Devlet Bakanı ve İstanbul Ekonomi Zirvesi Yönetim Kurulu Başkanı Kürşad Tüzmen takdim etti
YEREL HABERLER Akyürek Balta'ya ‘Yılın Sanayici İş Kadını" ödülü 4. ...
Sektör temsilcileri e-ticaretinin disipline girmesini istiyor
YEREL HABERLER Sektör temsilcileri e-ticaretinin disipline girmesini ...
Mersin Büyükşehir Belediyesi, 2021’de ulaşıma 151 milyon lira harcayacak Bisiklet Master Planı ve Mersin Ulaşım Ana Planı hazırlayacak olan Büyükşehir Belediyesi, şu ana kadar ulaşım hizmetlerinde tamamlanan projelerine toplam 12 milyon 792 bin lira harcadı
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir Belediyesi, 2021’de ulaşıma 151 ...
Yılmaz'dan Uzuncaburç için proje müjdesi AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, Silifke ilçesindeki Uzuncaburç tiyatro binası rölöve ve restorasyon projesinin, 2021 yılı yatırım planına alındığını söyledi
YEREL HABERLER Yılmaz'dan Uzuncaburç için proje müjdesi AK Parti ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X