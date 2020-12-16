Otomobilde uyuşturucu kullanan 4 kişi yakalandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde jandarma ekipleri, otomobilde uyuşturucu kullanan 4 kişiyi suçüstü yakaladı.
Edinilen bilgiye göre, Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenice Mahallesi'nde bir otomobili durdurdu. Ekipler, araba içinde bulunan 3 kişinin üzerinde yaptığı aramada içime hazır 10 gram kubar esrar ele geçirdi. Şahıslara adli işlem yapılırken, ayrıca sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri için toplam 9 bin 540 lira para cezası uygulandı.
Öte yandan Atalar Mahallesi'nde otomobili içinde uyuşturucu kullanan 1 kişi de suçüstü yakalandı. Araçta yapılan aramada, 1 ruhsatsız av tüfeği ile 2 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 kişi, kan ve idrar örneklerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.