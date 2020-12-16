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Doç. Dr. Özyurt: “Kronik solunum yolu hastalıkları ile kistik fibrozis çocuklarda korona virüs için risk faktörü”

İHA

Doç. Dr. Özyurt: “Kronik solunum yolu hastalıkları ile kistik fibrozis çocuklarda korona virüs için risk faktörü”

Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Doç. Dr. Abdullah Özyurt, özellikle bronşit, ağır astım gibi kronik solunum yolu hastalıkları ile kistik fibrozis hastalığının, bağışıklık sistemi ve immün tedavisi alma zorunluluğunun çocuklarda korona virüs için risk faktörü olduğunu söyleyerek aileleri uyardı.
Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid19) artık çocukları da yakalıyor. Korona virüsün çocuklarda nasıl bir etkiye neden olduğu ise aileleri endişelendiren konuların başında geliyor. VM Medical Park Mersin Hastanesi Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Doç. Dr. Abdullah Özyurt, Covid19’un çocuklar üzerindeki etkisine ilişkin açıklama yaparak ailelere uyarılarda bulundu.

“Çocukların yüzde 30’unda hiçbir semptom olmayabiliyor”
Çocuklarla yetişkinlerin Covid19 semptomlarının genellikle benzer olduğunu belirten Doç. Dr. Özyurt, “Ancak çocukların yüzde 30’unda hiçbir semptom olmayabiliyor. Çocuk hiçbir belirti vermeden de Covid19’u sessiz sedasız atlatabiliyor. Çocuklar, hastalığı 12 hafta gibi daha kısa bir sürede geçiriyorlar ve bu konuda şanslılar. Semptomatik olan, yani belirti veren çocuklarda da belirtiler ve semptomlar daha az gürültülü olma eğiliminde” dedi.

“Karın ağrısı, cilt döküntüleri, gözde kızarıklık, bulantı, kusma ve ishal, en önemli belirtiler”
Çocuklardaki Covid19 belirtilerine ilişkin de bilgi veren Doç. Dr. Özyurt, “Aslında gribal semptomlardan çok daha farklı belirtileri yok, ancak birkaç belirti biraz daha Covid19’a özgü olarak ön plana çıkıyor. En önemli belirtiler; karın ağrısı, cilt döküntüleri, kırmızı göz dediğimiz gözde kızarıklık, bulantı, kusma ve ishal. Bunun yanında tabi ki öksürük, boğaz ağrısı, nefes darlığı, göğüs ağrısı, çarpıntı ve atipik döküntü dediğimiz vücutta çoğu zaman gövdede, kollarda ve bacaklarda oluşan döküntüler de önemli işaretlerdir. Son dönemlerde virüsün antijenik yapısını değiştirmesinden kaynaklı özellikle tat, koku kaybı, bunun yanında kas ve eklem ağrıları, diğer gribal enfeksiyonlardaki ve soğuk algınlığındaki belirtilere nazaran biraz daha ön plana çıkıyor” diye konuştu.

“Kronik solunum yolu hastalıkları, kistik fibrozis, çocuklarda korona virüs için risk faktörü”
Bazı hastalıkların çocukların korona virüse yakalanmalarında risk oluşturduğunun da altını çizen Doç. Dr. Özyurt, bu hastalıkları şöyle açıkladı:
“Özellikle kronik solunum yolu hastalıkları, örneğin kronik bronşitler, ağır astım hastaları olan çocuklar, kistik fibrozis hastaları ve immunoglobulin dediğimiz bağışıklık sistemi ve immün tedavisi alması gereken çocuklar risk grubunda. Bir diğer önemli nokta ise ‘kemoterapi alan kanserli çocuklarda Covid ölümcül olabiliyor mu’ sorusu. Neyse ki, bununla ilgili de negatif bir istatistik veri yok elimizde. Tıpkı doğumsal kalp hastalıklarında ciddi endişelerimizi giderecek ölçüde risk faktörü olarak göze çarpmadığı gibi. Kanserli hastalarımızda korona virüsün mortal seyretmediği gözüküyor. Tabi bunlar bizim için sadece gözlemsel ve istatistiklerden almış olduğumuz veriler. Biz biliyoruz ki, influenza, mevsimsel gripler veya diğer virüslerde olduğu gibi, ameliyat bekleyen kalp hastaları veya kalbinde kalp yetersizliği tedavisi alması gerektirecek kadar geniş deliği olan çocuklarda maalesef korona virüs ağır seyredebiliyor. Bu nedenle çok fazla rahat da olmamak gerekiyor. Şu an için elimizde pozitif veri olmamasına rağmen, korona virüsün bu gruptaki çocuklarda ağır seyredebilme ihtimali var.”

“Aileler MISC konusunda çok dikkatli olmalı”
Korona virüs geçiren çocuklarda, enfeksiyon geçtikten 2 ila 4 hafta sonra ortaya çıkan Multisistem İnflamatuar Sendromu’nun (MISC) da son 23 aydır tanımlanan daha güncel bir konu olduğuna işaret eden Doç. Dr. Özyurt, “Bu, aslında virüsün kendisinin değil, vücudun antijenlerine karşı geliştirdiği inflamatuar yanıt ama vücut için tüm organları tutabilen, ciddi problemlerle ve organ yetmezlikleriyle seyreden bir yıkım süreci aslında. Bu konuda da ailelerin çok dikkatli olması gerekiyor. Çocuğumuzun MISC olduğunu anlamamız için bazı belirtiler var. Öncelikle daha önce korona virüs geçirdiğini bildiğimiz çocuğunuz hastalığa yakalandıktan 24 hafta sonra ateş, cilt döküntüsü, lenf bezlerinde şişlik, karın ağrısı, bulantı, kusma ve ishal ve bunun yanında çarpıntı, göğüs ağrısı gibi kalp tutumu belirtileri gösteriyorsa bu durumda mutlaka acilen bir çocuk hekimine başvurulması gerekir. Bunun yanında bazı laboratuvar testleri bize hastalığın MISC olabileceği konusunda ciddi ipuçları verir. Teşhis erken konursa tedavisi mümkün, ancak tedavide geç kalmamak çok önemli bir nokta” ifadelerini kullandı.
Korona virüse bağlı ölüm oranları ile ilgili de bilgi veren Doç. Dr. Özyurt, “Tüm dünyadaki popülasyona bakıldığında tüm yaşlarda ölüm oranı yüzde 5’lerde. Türkiye bu anlamda biraz daha şanslı. Türkiye hem Amerika hem de Avrupa baz alındığında oransal olarak daha düşük seyrediyor. ABD’de bu oran yaklaşık yüzde 78’lerde, İtalya’da yüzde 12’lerde, Türkiye’de ise 2,4” dedi.

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