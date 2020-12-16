Belediye başkan yardımcısı korona virüsten hayatını kaybetti

Mersin’in Bozyazı İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Ali Deniz, korona virüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Bozyazı Belediye Başkan Yardımcısı Ali Deniz, kasım ayının son haftasında temas ettiği bir kişinin Covid19 testinin pozitif çıkması üzerine hastaneye giderek test yaptırdı. Testi pozitif çıkan 49 yaşındaki Deniz, kendisini evde izole etti, bir süre sonra da durumu ağırlaşınca Anamur Devlet Hastanesinde tedaviye alındı. Ardından Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Deniz, burada tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Evli ve 2 çocuk babası olan Deniz'in cenazesinin, bugün Denizciler Mahallesindeki aile mezarlığına defnedileceği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.