Sektör temsilcileri, sigorta acentelerinin komisyon oranlarını düşürmesine tepkili

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) 30 No’lu Sigortacılık Hizmetleri Meslek Komitesi Meclis üyeleri, sigorta acenteleri arasında komisyon oranlarındaki kontrolsüz feragatlerin, sektörü baltaladığını savundu.

Meslek Komitesi Meclis üyeleri, sektöre ilişkin değerlendirmeler yaptı. Pandemi süreci ile birlikte ayakta kalmak isteyen acentelerin yanlış uygulamalar içine girdiğine değinen meclis üyeleri, son dönemlerde iş alabilmek adına komisyon oranlarından feragat noktasında yarış başladığını ifade edip, bu durumun haksız rekabeti beraberinde getirdiği gibi sektördeki kazancı da tamamen ortadan kaldırdığına dikkat çektiler.

“İndirim oranları komisyon rakamının yarısına ulaştı”

MTSO 30 No’lu Komite Meclis üyesi Hatice Demirasal, acenteler arasındaki komisyon sorununun gün geçtikçe arttığını vurguladı. Her işin bir bedeli olduğunu, ancak son dönemlerde acentelerin müşteri komisyonundan feragat ederek sektörü zor durumda bırakmaya başladığını belirten Demirasal, “İndirim oranları komisyonun yarısına kadar ulaştı. Halen işini hakkı ile yürüten acentelerimiz var ama birçoğu bu şartlar altında direnmekte zorlanınca iş kaçırmamak adına sisteme uymaya başladı. Bu durum bugün kazanamamamızın yanında sektörün geleceği açısından da risk doğuruyor” dedi. Bununla birlikte kira ya da personel ücretleri gibi sabit giderlerin hiç azalmadığını belirten Demirasal, sektörü birlik içinde hareket etmeye, bu yanlıştan dönmeye davet etti.

Pandeminin sektöre etkilerini de değerlendiren Demirasal, çalışmaların ofis dışına çıkmadan da yürütülebildiği sektörler arasında yer almaları nedeniyle hizmeti aralıksız sürdürebildiklerini ve bu dönemde özellikle sağlık sigortalarına talebin arttığını bildirdi. Günümüzde devlet hastanelerindeki yoğunluk nedeniyle birçok kişinin özel hastanelerden hizmet almak istediğini ifade eden Demirasal, “Geçmişte sigorta ve BağKur’u olan kişiler sağlık sigortasına çok sıcak bakmazken pandemi ile birlikte herkesin görüşü değişti. Sigorta sektörü insanlar arasında hala kasko trafik gibi düşünülüyor. Oysa insana dair birçok risk var ve müşterilerimize bu riskleri anlatarak sigortanın ne kadar önemli bir sektör olduğu konusunda bilinçlendirmeliyiz” diye konuştu. Ev ya da ofisten çalışmaya imkan tanıyan bir sektör olması nedeniyle acentelik vasfına uygun olmayan, tabelası bulunmayan kayıtsız çalışmaların arttığına da dikkat çeken Demirasal, bu konuda ciddi yaptırımlar bulunmaması nedeniyle rekabette zorlandıklarını söyledi.

“Türkiye Sigorta sektör için önemli bir adım”

Meclis Başkan Yardımcısı Hüseyin Dinler ise sektörde güzel gelişmeler olacağını düşündüğünü söyledi. Önemli adımlar atıldığını, yeni yapılanmalara gidildiğini ifade ederek Türkiye Sigorta’ya değinen Dinler, şu bilgileri verdi: “6 sigorta şirketi Varlık Fonu’na devredilerek Türkiye Sigorta çatısı altında birleştirildi. Bu yapılanma ile milli, büyük bir sigorta şirketi oluşturulması hedefleniyor. Böylesi büyük bir güç, sektörde yabancı menşeli sigorta şirketleri karşısında güçlü bir rakip olacak. Arkasında devlet desteği var ve teknik olarak da üzerinde ciddi çalışmalar yürütülüyor. Ben bu şirketin 2021, en geç 2022’de Türkiye’deki ilk iki sigorta şirketi arasında yer alacağına inanıyorum.”

Ardından TOBB bünyesinde faaliyet gösteren Sigorta Acenteleri İcra Kurulu (SAİK) çalışmalarıyla ilgili değerlendirme yapan Dinler, “Geçmişte bu kurulun söyledikleri değerlendirilir ve taleplerinden olumlu sonuçlar alınırdı ancak bu yılın başlarında Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu benzeri Sigorta Denetleme Kurulu (SDK) kuruldu. Bu kurul maalesef giderek SAİK’in görevini pasifize etti” dedi. Sektör olarak bu durumdan duydukları rahatsızlığı dile getiren Dinler, SAİK aracılığıyla da acentelerin ana şirketlerin uyguladığı komisyon oranları politikalarında yaşanan sorunları bildirmelerine rağmen hiçbir sonuç alamadıklarını ifade etti. Sigortacıların aldığı komisyonların hak ettikleri rakamlar olmadığını vurgulayan Dinler, pandemi sonrasında bu konuya daha çok ağırlık vereceklerini belirtti.

Merdiven altı olarak nitelendirilen kayıt dışı çalışan kişilerin türediğini de dile getiren Dinler, bu konuda cezai müeyyide bulunmamasının da sektörü zorladığını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.