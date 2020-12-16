Suat Çelen: Kadınlarda da finallere kalacağız



Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA) MERSİN´de Türkiye Cimnastik Federasyonu ev sahipliğinde yarın başlayacak 33´üncü Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası için hazırlıklar tamamlanırken Federasyon Başkanı Suat Çelen, milli sporcuların finallere kalarak madalya alacaklarına inandığını söyledi.

17-20 Aralık tarihlerinde Mersin Cimnastik Salonu´nda 16 ülkeden 88 sporcunun katılımı ile düzenlenecek şampiyona öncesi Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, düzenlendiği basın toplantısında, hafta sonu erkekler kategorisinde önemli başarıya imza attıklarını belirtti. Başkan Çelen, "Madalyalar aldık, ülkemizi gururlandırdık. Sporcularımız bizi gururlandırdı. Altın madalyalarla İstiklal Marşımızı dinlettiler ve tarihi başarılar elde ettiler. Şimdi de kadınlarımızın Avrupa Şampiyonası başlıyor. Dün itibariyle tüm ülkeler Mersin´e ulaştı. Bütün testleri yapıldı. Umut ediyorum ki erkeklerde olduğu gibi kadınlarda da sporcularımız finallere kalacaklar. Cumartesi ve pazar günü, aynı geçen hafta olduğu gibi tüm Türkiye, Avrupa ve dünya sporcularımızı izleme imkanı bulacak. Böylesi bir ortamda, böylesi bir organizasyonu ülkemizde düzenlemek kolay değil" dedi.

Kadınlar kategorisinde finale kalmayı istediklerini vurgulayan Çelen, "Kadınlarımızdan da umutluyuz. Şunu söyleyebiliriz ki, finale kalıp madalyanın geleceğini düşünüyoruz. Cimnastikte küçük puanlar final dışına atabilir, madalya alamayabilirsiniz. Ritmik cimnastikçilerimizin Ukrayna´da almış olduğu madalya bizleri çok sevindirdi. Ukraynalılar da geldi Türkiye´de takım olarak bizi geçti. Sporun güzelliği buradadır. Kadın sporcularımız bu şampiyonada güzel performans sergileyecektir" diye konuştu.

Milli cimnastikçi Göksu Üçtaş Şanlı ise şampiyonanın Türkiye´de yapılmasından dolayı mutlu olduklarını kaydederek, "Takım arkadaşlarım çok genç. Yarışmanın güzel geçeceğine inanıyorum. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Takım olarak olarak hırslıyız ve en iyi dereceyi elde edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Dilara Yurtdaş da takım olarak kendilerine inandıklarını ve Türkiye´yi en iyi şekilde temsil etmek istediklerini vurgularken, Ece Yağmur Yavuz şampiyonaya iyi hazırlandıklarını dile getirdi, "Finale kalmayı hedefliyoruz. Bunu başarırsak madalya almak için elimizden geleni yapacağız. Çok çalıştık. Kendime ve takıma güveniyorum. Umarım sakatlık olmadan en iyi sonuçlarla bu yarışmayı tamamlarız" dedi.

Milli sporcu Cemre Kendirci, Türkiye´yi temsil edecek olmaktan dolayı onur duyduğunu söylerken, Bilge Tarhan da organizasyonda olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu organizasyonun Türkiye´de yapılması güzel bir şey. Çok çalıştık. Elimizden geleni yapacağız. Umarım güzel sonuçlar alır, madalyaya ulaşmış oluruz. Tarih yazmaya geldik."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Toplantıya katılan sporculardan genel ve detay

- Federasyon Başkanı Çelen konuşurken

- Milli cimnastikçi Göksu Üçtaş Şanlı'nın konuşması

- Dilara Yurtdaş'ın konuşması

- Ece Yağmur Yavuz'un konuşması

- Bilge Tarhan konuşurken

- Sporcular ve yöneticiler bir arada

- Sporcular bir arada

DHA-Spor Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN

2020-12-16 17:21:09



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