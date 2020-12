Kaymakam Nazlı; “Silifke’nin kazanması için Göksu’ya değil Ufka bakmak gerekiyor”

Silifke Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, Silifke’nin geleceğini şekillendirmek ve gelecek nesillere güzel bir kent bırakabilmek için Göksu’ya değil, Ufka bakılması gerektiğini söyledi.

İlçe Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, Göksu Otel’de Silifke Belediye Başkanvekili Sadık Altunok’un sponsorluğunda Siyasi Parti Başkanları, Oda Başkanları ve ilçede görev yapan gazetecilere bir araya gelerek istişarelerde bulundu. Herkesin önerilerinin dikkate alındığı toplantının gündemini Silifke’de birlikteliğin sağlanması, koronavirüs, Silifke için yapılması gereken proje ve çalışmalar oluşturdu.

Silifke’nin kaderini değiştirmek ve gelecek kuşaklara iyi bir kent bırakabilmemiz için her birimizin yapabileceği çok şeyler var diyen Kaymakam Namık Kemal Nazlı, “Ne yaparsak yapalım bir nefeslik ömrümüz var. Bu koltukların hepsi gelip geçicidir. Önemli olan ise son nefesimizi vermeden önce ilçemiz için, gelecek nesillerimiz için neler yaptığımızdır. Zaman geçmiş değildir. Güzel bir kent yapabilmek, refah seviyesini yükseltebilmek için zamanımızı boşuna harcamayalım. Silifke mümbit arazileri, güzel bir iklimi ve kültürü, bir birinden farklı yetiştirdiği ürünleri olan, tarih, doğa, turizm, sanayide her geçen gün gelişen bir şehir. Bizler var olan bu potansiyeli ve güzellikleri ortaya çıkarmak zorundayız” dedi.

Muhalefet olmadan demokrasi olmaz diyen Kaymakam Nazlı, “Muhalefet etmek demek, her zaman eleştirmek demek değildir. Muhalefet etmek olumlu katkı sunmaktır. Bu nedenle herkesin olumlu eleştirilerine açığız. Elimizde bulundurduğumuz gücü ve muhalefeti Silifke’nin menfaati için kullanmak durumundayız. Kentimizin dışında farklı şehirlerde yaşayan Silifkelileri de oluşturduğumuz bu lobimizin içine eklemek zorundayız. Güzel işler yapabilmemiz için herkesin oturduğu koltuğun hakkını vermesi gerekiyor. Temel hedefimiz arkamızda güzel işler ve güzel sözler bırakabilmektir. Silifke’nin menfaatlerini düşünmek, takip etmek ve sonuçlandırmak için ben demek yerine biz varız demeliyiz” dedi.

Toplantıya katılan Silifke Belediye Başkanvekili Sadık Altunok, Siyasi Parti İlçe Başkanları ve Oda Başkanları bir bir söz alarak Silifke ortak paydasında birlikte hareket edebileceklerini, Silifke için yapılacak her çalışmaya katkı sunacaklarını ve bu tür toplantıların daha sık yapılarak istişare ve ikili ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğini ifade ettiler.

Toplantı’da Silifke Organize Sanayi Bölgesinin geliştirilmesi, Gıda ihtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin kurulması, Bölgede yaşanan elektrik sorunları, Silifke Otoban yolu, tarımsal faaliyetler, Korona virüsten dolayı oluşan esnafların ekonomik sorunları, işsizliğin azaltılabilmesi için yapılabilecek çalışmalar, şehir içi trafik ve park sorunu, trafik akışını hızlandırabilmek için Keklik kavşağı ve Dörtyol kavşağında yapılabilecek çalışmalar görüşüldü.

Kaymakam Namık Kemal Nazlı’nın düzenlediği kahvaltılı istişare toplantısına Silifke Belediye Başkanvekili Sadık Altunok, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Emin Kurt, CHP İlçe Başkanı Bünyamin Uçar, MHP İlçe Başkanı Levent Nogay, İYİ Parti İlçe Başkanı Medine Gürbüz İslim, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar, Yeni Silifke Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Zahide Doğan, Şoförler Odası Başkanı Ayhan Koçak, Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Yılmaz Kaya, Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun ile Silifke’de görev yapan Yerel ve ulusal basın mensupları katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.