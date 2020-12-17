Kaymakam Nazlı; “Silifke’nin kazanması için Göksu’ya değil Ufka bakmak gerekiyor”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaymakam Nazlı; “Silifke’nin kazanması için Göksu’ya değil Ufka bakmak gerekiyor”

İHA

Kaymakam Nazlı; “Silifke’nin kazanması için Göksu’ya değil Ufka bakmak gerekiyor”

Silifke Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, Silifke’nin geleceğini şekillendirmek ve gelecek nesillere güzel bir kent bırakabilmek için Göksu’ya değil, Ufka bakılması gerektiğini söyledi.
İlçe Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, Göksu Otel’de Silifke Belediye Başkanvekili Sadık Altunok’un sponsorluğunda Siyasi Parti Başkanları, Oda Başkanları ve ilçede görev yapan gazetecilere bir araya gelerek istişarelerde bulundu. Herkesin önerilerinin dikkate alındığı toplantının gündemini Silifke’de birlikteliğin sağlanması, koronavirüs, Silifke için yapılması gereken proje ve çalışmalar oluşturdu.
Silifke’nin kaderini değiştirmek ve gelecek kuşaklara iyi bir kent bırakabilmemiz için her birimizin yapabileceği çok şeyler var diyen Kaymakam Namık Kemal Nazlı, “Ne yaparsak yapalım bir nefeslik ömrümüz var. Bu koltukların hepsi gelip geçicidir. Önemli olan ise son nefesimizi vermeden önce ilçemiz için, gelecek nesillerimiz için neler yaptığımızdır. Zaman geçmiş değildir. Güzel bir kent yapabilmek, refah seviyesini yükseltebilmek için zamanımızı boşuna harcamayalım. Silifke mümbit arazileri, güzel bir iklimi ve kültürü, bir birinden farklı yetiştirdiği ürünleri olan, tarih, doğa, turizm, sanayide her geçen gün gelişen bir şehir. Bizler var olan bu potansiyeli ve güzellikleri ortaya çıkarmak zorundayız” dedi.
Muhalefet olmadan demokrasi olmaz diyen Kaymakam Nazlı, “Muhalefet etmek demek, her zaman eleştirmek demek değildir. Muhalefet etmek olumlu katkı sunmaktır. Bu nedenle herkesin olumlu eleştirilerine açığız. Elimizde bulundurduğumuz gücü ve muhalefeti Silifke’nin menfaati için kullanmak durumundayız. Kentimizin dışında farklı şehirlerde yaşayan Silifkelileri de oluşturduğumuz bu lobimizin içine eklemek zorundayız. Güzel işler yapabilmemiz için herkesin oturduğu koltuğun hakkını vermesi gerekiyor. Temel hedefimiz arkamızda güzel işler ve güzel sözler bırakabilmektir. Silifke’nin menfaatlerini düşünmek, takip etmek ve sonuçlandırmak için ben demek yerine biz varız demeliyiz” dedi.
Toplantıya katılan Silifke Belediye Başkanvekili Sadık Altunok, Siyasi Parti İlçe Başkanları ve Oda Başkanları bir bir söz alarak Silifke ortak paydasında birlikte hareket edebileceklerini, Silifke için yapılacak her çalışmaya katkı sunacaklarını ve bu tür toplantıların daha sık yapılarak istişare ve ikili ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğini ifade ettiler.
Toplantı’da Silifke Organize Sanayi Bölgesinin geliştirilmesi, Gıda ihtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin kurulması, Bölgede yaşanan elektrik sorunları, Silifke Otoban yolu, tarımsal faaliyetler, Korona virüsten dolayı oluşan esnafların ekonomik sorunları, işsizliğin azaltılabilmesi için yapılabilecek çalışmalar, şehir içi trafik ve park sorunu, trafik akışını hızlandırabilmek için Keklik kavşağı ve Dörtyol kavşağında yapılabilecek çalışmalar görüşüldü.
Kaymakam Namık Kemal Nazlı’nın düzenlediği kahvaltılı istişare toplantısına Silifke Belediye Başkanvekili Sadık Altunok, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Emin Kurt, CHP İlçe Başkanı Bünyamin Uçar, MHP İlçe Başkanı Levent Nogay, İYİ Parti İlçe Başkanı Medine Gürbüz İslim, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar, Yeni Silifke Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Zahide Doğan, Şoförler Odası Başkanı Ayhan Koçak, Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Yılmaz Kaya, Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun ile Silifke’de görev yapan Yerel ve ulusal basın mensupları katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Silifke’de kaçak tütün ve makaron operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Silifke’de kaçak tütün ve makaron operasyonunda bir ...
Polise silahlı saldırıda bulunan gasp çetesi çökertildi Zanlılar suç makinesi çıktı, karıştıkları olaylar tek tek belirleniyor
YEREL HABERLER Polise silahlı saldırıda bulunan gasp çetesi ...
Suat Çelen: Kadınlarda da finallere kalacağız
YEREL HABERLER Suat Çelen: Kadınlarda da finallere kalacağız
Emniyet Müdür Yardımcısı Özer: “KADES ile tek tuşla yardım alabiliyorsunuz” Toros Üniversitesinin yayın organı Toros Üni TV’de canlı yayına katılan Mersin İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Diyaaddin Özer ve şube müdürleri, kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmaları ve KADES uygulamasını anlattı
YEREL HABERLER Emniyet Müdür Yardımcısı Özer: “KADES ile tek tuşla ...
Sektör temsilcileri, sigorta acentelerinin komisyon oranlarını düşürmesine tepkili
YEREL HABERLER Sektör temsilcileri, sigorta acentelerinin komisyon ...
Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası yarın başlıyor Mersin'in ev sahipliğinde düzenlenecek şampiyonaya 16 ülkeden 88 sporcu katılacak
YEREL HABERLER Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası yarın ...
Mersin'de bir kişi çok miktarda uyuşturucu ile yakalandı
YEREL HABERLER Mersin'de bir kişi çok miktarda uyuşturucu ile ...
Uzuncaburç’ta Antik Tiyatronun restorasyonu 2021 yatırım bütçesine alındı
YEREL HABERLER Uzuncaburç’ta Antik Tiyatronun restorasyonu 2021 ...
Toroslar Belediyesi ikinci 'sıfır atık belgesi'ni aldı
YEREL HABERLER Toroslar Belediyesi ikinci 'sıfır atık belgesi'ni ...
Mezitli'de aşırı yağışın tahribatı kısa sürede temizlendi
YEREL HABERLER Mezitli'de aşırı yağışın tahribatı kısa sürede ...
Belediye başkan yardımcısı korona virüsten hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Belediye başkan yardımcısı korona virüsten hayatını ...
Doç. Dr. Özyurt: “Kronik solunum yolu hastalıkları ile kistik fibrozis çocuklarda korona virüs için risk faktörü”
YEREL HABERLER Doç. Dr. Özyurt: “Kronik solunum yolu hastalıkları ...
Otomobilde uyuşturucu kullanan 4 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Otomobilde uyuşturucu kullanan 4 kişi yakalandı
Mersin'de esnafa su faturası desteği Mersin genelinde iş yeri kapalı olan 8 bin 500 esnaf su faturası desteğinden yararlanabilecek
YEREL HABERLER Mersin'de esnafa su faturası desteği Mersin genelinde ...
IEA ve OECD-NEA Raporu: “Nükleer enerji en düşük maliyetli düşük karbon seçeneklerinden biri” WNA Genel Müdürü Dr. Sama Bilbao-Y-Leon: “Nükleer üretim, uygun maliyetli ve düşük karbonlu üretim konusunda istikrarının sağlanması için hayati bir role sahip”
YEREL HABERLER IEA ve OECD-NEA Raporu: “Nükleer enerji en düşük ...
Kuyuya düşen köpek kurtarıldı
YEREL HABERLER Kuyuya düşen köpek kurtarıldı
Seçer’in borçlanma talebi yine reddedildi Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer’in 3’üncü kez meclis gündemine getirdiği 250 milyon TL’lik borçlanma talebi Cumhur İttifakı tarafından bir kez daha reddedildi Mecliste, Mersin Barosu ile işbirliği yapma ve sendika üyeliğinden ayrılma talepleri de yine reddedildi Seçer: “Üç kararın reddinin yasalara aykırı olduğunu düşünüyorum”
YEREL HABERLER Seçer’in borçlanma talebi yine reddedildi Mersin ...
Türk narenciyesi Hong Kong pazarında Narenciye ihracatçıları yeni pazarlarla tanışıyor Mersin merkezli bir firma Uruguay'dan sonra Hong Kong'a da narenciye ihracatı gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Türk narenciyesi Hong Kong pazarında Narenciye ...
Mersin'de yoğun yağışın izleri siliniyor
YEREL HABERLER Mersin'de yoğun yağışın izleri siliniyor
'Evsizim' dedi, sığındığı iş yerinin malzemelerini çaldı
YEREL HABERLER 'Evsizim' dedi, sığındığı iş yerinin malzemelerini ...
Acıdı işe aldı, hayatının şokunu yaşadı Mersin'de işinin ve kalacak yerinin olmadığını iddia ederek bir iş yerinde çalışmaya ve kalmaya başlayan kişi, 3 gün sonra dükkandan hırsızlık yaptı Dükkanına geldiğinde şahsın ve bazı malzemelerin olmadığını anlayan iş yeri sahibi şoka girerken, şüpheli polislerin çalışması sonrasında yakalandı
YEREL HABERLER Acıdı işe aldı, hayatının şokunu yaşadı Mersin'de ...
Kanser tedavisinde yeni yöntem; kemoterapinin yan etkisi en aza indirilecek
YEREL HABERLER Kanser tedavisinde yeni yöntem; kemoterapinin yan ...
Kaçak yaban keçisi avlayan 2 kişiye 31 bin 236 TL para cezası kesildi
YEREL HABERLER Kaçak yaban keçisi avlayan 2 kişiye 31 bin 236 TL ...
Kadın cimnastikçilerin gözü madalyada
YEREL HABERLER Kadın cimnastikçilerin gözü madalyada

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X