Elvanlı’daki içme suyu hattı çalışmalarında sona gelindi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğünün Erdemli ilçesi Elvanlı Mahallesinin içme suyu sorununun çözümü için başlattığı çalışmalarda sona gelindi. Elvanlı Mahallesinde eski şebeke hatlarını yenileyen MESKİ, mahalleye 13,5 kilometrelik içme suyu hattı kazandırıyor.

MESKİ’den yapılan açıklamaya göre, eskiyen, ekonomik ömrünü doldurmuş ve arızalara sebep olan içme suyu hatlarını yenileme çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede, içme suyu şebekesinin çok eski ve yıpranmış olması nedeniyle arızaların meydana geldiği, buna bağlı olarak mahallede su kaybı ve su kesintilerinin yaşandığı Elvanlı Mahallesinde, içme suyu hattı yenileniyor.

MESKİ tarafından yapımına devam edilen ve yatırım bedeli 1 milyon 840 bin lira olan içme suyu imalatları kapsamında yaklaşık 13,5 kilometre içme suyu şebeke hattının döşenmesi çalışması kısa sürede tamamlanacak. Ayrıca, 1 adet 200 metreküplük B.A.G. depo onarımı ile su kaçaklarının önüne geçiliyor. MESKİ çalışmasının tamamlanması ile mahalle sakinlerinin yaşadığı sorunlar son bulacak.

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