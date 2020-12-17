SGK İl Müdürü Koç'tan yapılandırma çağrısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

SGK İl Müdürü Koç'tan yapılandırma çağrısı

İHA

SGK İl Müdürü Koç'tan yapılandırma çağrısı

SGK Mersin İl Müdürü Ali Koç, Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7256 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile kuruma olan borçların yeniden yapılandırılmasına imkanı sağlandığını hatırlatarak, bu imkandan faydalanmak isteyen mükelleflerin 31 Aralık tarihine kadar başvuruda bulunmaları gerektiğini bildirdi.
Koç, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, kanunun, 2020 yılı Ağustos ayı ve önceki aylara ilişkin alacakları kapsadığını belirterek, "Yeni Yapılandırma Kanunu kapsamındaki alacaklar, sigorta primleri, genel sağlık sigortası primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezaları, iş kazası veya meslek hastalığı sonucunda doğan rücu alacakları, yersiz bağlanan gelir ve aylıklardan doğan alacaklar, BağKur sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğacak alacaklar olacaktır" dedi.
Ayrıca BağKur (4/b) sigortalılarının borçlarını ödememeleri veya Yapılandırma Kanunu kapsamında yapılandırmamaları halinde 31 Ekim 2020 tarihinden önceki prim borcu bulunan hizmetleri durdurularak, prim borçlarının silineceğini vurgulayan Koç, "BağKur sigortalılarının, durdurulmuş sigortalılık sürelerinin, durdurulmuş sürelere ait prim tutarının YİÜFE ile güncellenmiş halinin, 1 Aralık 2020 tarihinden itibaren 2 ay içinde müracaat etmeleri ve 1 Mart 2021 tarihine kadar ödemeleri halinde, durdurulmuş süreleri ihya edilerek sigortalılık süresinden sayılacak, bu kapsamdakilerden ödeyecekleri YİÜFE’li tutarda herhangi bir indirim yapılmayacaktır. Yapılandırma kapsamındaki alacaklar, gecikme cezası ve gecikme zammı yerine YİÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi Değişim Oranı) ile güncelleştirilecektir. Prim aslının ve prim aslına uygulanan YİÜFE’nin yüzde 10’nunun en son 1 Mart 2021 tarihinde peşin ödenmesi halinde, YİÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanan kalan tutar (yüzde 90) silinecektir" ifadelerini kullandı.
Kanun kapsamının, 31 Ağustos 2020 tarihinden önce yapılan tespitlere ilişkin olup, yapılandırma başvuru süresi sonu olan 31 Aralık 2020 tarihine kadar kesinleşmiş idari para cezasının yarısının silineceğini, kalan yarısının ise gecikme cezası ve gecikme zammı yerine YİÜFE ile güncelleme yapılarak yapılandırılacağını kaydeden Koç, şu bilgileri verdi; "Asgari işçilik değerlendirilmesi sonucu ortaya çıkan eksik işçilik tutarı, gecikme cezası ve gecikme zammı yerine YİÜFE ile güncelleştirilecektir. 4/b sigortalıları ile ek5 ve ek6 kapsamındaki sigortalılar, borçlarını yapılandırması ve ilk taksiti ödemeleri halinde yapılandırma kapsamı dışında 60 gün ve üzeri prim borçlarının bulunmaması koşuluyla sağlık yardımlarından yararlanabilecektir. Yapılandırmadan yararlanmak için 31 Aralık 2020 tarihine kadar başvuruda bulunmak gerekmekte olup, ilk taksit 1.Mart 2021’e kadar ödenmek üzere, ikişer aylık dönemlerde en fazla 18 taksitte ödenebilecektir. Yapılandırmanın devamı için ilk iki taksitin ödenmesi zorunludur. Ayrıca bir takvim yılında iki veya daha az taksitin, son taksiti izleyen ayın sonuna kadar geç ödeme zammıyla ödenmesi zorunludur. Daha önce tatbik edilen hacizler bu kanuna göre yapılacak ödemeler nispetinde kaldırılacaktır. Kanun hükümlerinden yararlanmak için borçluların dava açmamaları, açılan davalardan vazgeçmeleri gerekmektedir. Gelir testine başvurmayanların 31 Mart 2021 tarihine kadar gelir testine başvurması halinde, GSS primleri gelir testi sonucuna göre tescil başlangıç tarihine göre güncelleştirilecektir. 2020 yılı Ağustos ayı ve öncesine ait GSS primlerinin 30 Nisan 2021 tarihine kadar ödenmesi halinde, gecikme cezası ve gecikme zammı silinecek ve bu kapsamdakiler 30 Nisan 2021 tarihine kadar sağlık hizmetlerinden yararlanabilecektir."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Elvanlı’daki içme suyu hattı çalışmalarında sona gelindi
YEREL HABERLER Elvanlı’daki içme suyu hattı çalışmalarında sona ...
Büyükşehir Belediyesi'nin mahalle mutfaklarının sayısı 7'ye ulaştı
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi'nin mahalle mutfaklarının ...
Tarsus Doğa Parkı ve barınaklar 6 Ocak’a kadar ziyarete kapatıldı
YEREL HABERLER Tarsus Doğa Parkı ve barınaklar 6 Ocak’a kadar ...
Bir paylaşım yaptı, başına gelmeyen kalmadı Mersin'de yaşayan 19 yaşındaki gencin, 2 yıl önce sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı paylaşımdan dolayı başına gelmeyen kalmadı Bazı kişilerin kimlik bilgilerinin çalındığını kanıtlamak için yaptığı paylaşım dolayısıyla hakkında 173 kişinin müşteki olduğu kamu davası açılan genç, 2,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı Müştekilerin ifadeleri ve bu bilgileri kötüye kullanmamasından dolayı cezası 1 yıl 2 aya düşürülen ve denetimli serbestlik cezası verilen genç, paylaşımı tamamen iyi niyetle yaptığını, aslında yetkililere bir yerde açık olduğunu göstermeyi istediğini söyledi
YEREL HABERLER Bir paylaşım yaptı, başına gelmeyen kalmadı Mersin'de ...
Nükleer buzkıran Arktika ilk görevini başarıyla tamamladı
YEREL HABERLER Nükleer buzkıran Arktika ilk görevini başarıyla ...
Kamyonun panjuruna sıkışan şahini itfaiye ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Kamyonun panjuruna sıkışan şahini itfaiye ekipleri ...
Gizemli ev, definecilerin yeni adresi oldu
YEREL HABERLER Gizemli ev, definecilerin yeni adresi oldu
Kaymakam Nazlı; “Silifke’nin kazanması için Göksu’ya değil Ufka bakmak gerekiyor”
YEREL HABERLER Kaymakam Nazlı; “Silifke’nin kazanması için Göksu’ya ...
Silifke’de kaçak tütün ve makaron operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Silifke’de kaçak tütün ve makaron operasyonunda bir ...
Polise silahlı saldırıda bulunan gasp çetesi çökertildi Zanlılar suç makinesi çıktı, karıştıkları olaylar tek tek belirleniyor
YEREL HABERLER Polise silahlı saldırıda bulunan gasp çetesi ...
Suat Çelen: Kadınlarda da finallere kalacağız
YEREL HABERLER Suat Çelen: Kadınlarda da finallere kalacağız
Emniyet Müdür Yardımcısı Özer: “KADES ile tek tuşla yardım alabiliyorsunuz” Toros Üniversitesinin yayın organı Toros Üni TV’de canlı yayına katılan Mersin İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Diyaaddin Özer ve şube müdürleri, kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmaları ve KADES uygulamasını anlattı
YEREL HABERLER Emniyet Müdür Yardımcısı Özer: “KADES ile tek tuşla ...
Sektör temsilcileri, sigorta acentelerinin komisyon oranlarını düşürmesine tepkili
YEREL HABERLER Sektör temsilcileri, sigorta acentelerinin komisyon ...
Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası yarın başlıyor Mersin'in ev sahipliğinde düzenlenecek şampiyonaya 16 ülkeden 88 sporcu katılacak
YEREL HABERLER Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası yarın ...
Mersin'de bir kişi çok miktarda uyuşturucu ile yakalandı
YEREL HABERLER Mersin'de bir kişi çok miktarda uyuşturucu ile ...
Uzuncaburç’ta Antik Tiyatronun restorasyonu 2021 yatırım bütçesine alındı
YEREL HABERLER Uzuncaburç’ta Antik Tiyatronun restorasyonu 2021 ...
Toroslar Belediyesi ikinci 'sıfır atık belgesi'ni aldı
YEREL HABERLER Toroslar Belediyesi ikinci 'sıfır atık belgesi'ni ...
Mezitli'de aşırı yağışın tahribatı kısa sürede temizlendi
YEREL HABERLER Mezitli'de aşırı yağışın tahribatı kısa sürede ...
Belediye başkan yardımcısı korona virüsten hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Belediye başkan yardımcısı korona virüsten hayatını ...
Doç. Dr. Özyurt: “Kronik solunum yolu hastalıkları ile kistik fibrozis çocuklarda korona virüs için risk faktörü”
YEREL HABERLER Doç. Dr. Özyurt: “Kronik solunum yolu hastalıkları ...
Otomobilde uyuşturucu kullanan 4 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Otomobilde uyuşturucu kullanan 4 kişi yakalandı
Mersin'de esnafa su faturası desteği Mersin genelinde iş yeri kapalı olan 8 bin 500 esnaf su faturası desteğinden yararlanabilecek
YEREL HABERLER Mersin'de esnafa su faturası desteği Mersin genelinde ...
IEA ve OECD-NEA Raporu: “Nükleer enerji en düşük maliyetli düşük karbon seçeneklerinden biri” WNA Genel Müdürü Dr. Sama Bilbao-Y-Leon: “Nükleer üretim, uygun maliyetli ve düşük karbonlu üretim konusunda istikrarının sağlanması için hayati bir role sahip”
YEREL HABERLER IEA ve OECD-NEA Raporu: “Nükleer enerji en düşük ...
Kuyuya düşen köpek kurtarıldı
YEREL HABERLER Kuyuya düşen köpek kurtarıldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X