Bozyazı'da 5 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişi gözaltına alındı

Kuzey ve güneyde sağanak, doğuda kar var

'Sizce kim bu bebek?'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Mersin'in Bozyazı ilçesinde jandarma ekipleri, haklarında 5 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişiyi yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Bozyazı ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ilçede kontrollerini sürdüren ekipler, yaralama suçundan yakalama kaydı olan ve 5 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişinin Tekdüzü Mahallesi'nde olduklarını tespit etti. Belirlenen 2 adrese eş zamanlı operasyon yapan ekipler, 1'i kadın 4 kişiyi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.