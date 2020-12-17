Bozyazı'da 5 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişi gözaltına alındı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde jandarma ekipleri, haklarında 5 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişiyi yakaladı.
Edinilen bilgiye göre, Bozyazı ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ilçede kontrollerini sürdüren ekipler, yaralama suçundan yakalama kaydı olan ve 5 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişinin Tekdüzü Mahallesi'nde olduklarını tespit etti. Belirlenen 2 adrese eş zamanlı operasyon yapan ekipler, 1'i kadın 4 kişiyi gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.