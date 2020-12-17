Silifke'de uyuşturucu kullanan 1 kişi yakalandı

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Mersin'in Silifke ilçesinde jandarma ekipleri, uyuşturucu kullanan 1 kişiyi yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Silifke ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik Atakent Mahallesi'nde yaptığı çalışmalarda, 1 şahsın evinde uyuşturucu madde bulundurduğunu ve kullandığını tespit etti. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon yapan ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı. Evde yapılan aramada ise 48 gram kubar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahsa, uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan adli işlem yapıldı.

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