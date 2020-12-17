Akdeniz’de çöp konteynerleri yenileniyor

– Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, halk sağlığının korunması ile temiz ve sağlıklı bir kent için eskiyen çöp konteynerlerini yenisiyle değiştiriyor.

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, ilçe genelinde bulunan ve zaman içinde eskiyen, ömrünü tamamlayan çöp konteynerlerini yenilemeye devam ediyor.

Akdeniz ilçe genelinde devam eden çöp konteynırlarının değişimi kapsamında, Çevre Koruma Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından insan, araç ve işyeri yoğunluğun çok olduğu Kuvvai Milliye, Mehmet Akif Ersoy ile Fabrikalar caddeleri üzerinde bulunan eski çöp konteynerleri yenileri ile değiştirildi.

Akdeniz sakinlerinden gelen taleplerin yanı sıra, görevli ekiplerin sahadaki incelemelerinde, ömrünü tamamladığı veya zarar gördüğü tespit edilen çöp konteynerleri de yenileri ile değiştiriliyor. Yeniden kullanılabileceği belirlenen konteynerler ise belediyenin makine ikmal sahasında tadilattan geçirilip ihtiyaç duyan sokaklara yerleştiriliyor. Bu sayede Akdeniz Belediyesi, önemli bir maliyetten de kurtulmuş oluyor.

ccÖte yandan, korona virüs (Covid19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında ekipler, tüm ilçe genelinde bulunan çöp konteynerlerini ilaçlı su ile yıkayıp dezenfekte etmeye de aralıksız devam ediyor.

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