Tarsus'ta 60 bin glutensiz ekmek çölyak hastaları için ücretsiz dağıtıldı

Tarsus Belediyesi Halk Ekmek Fabrikasınca, bir yılda 60 bin 150 adet glutensiz ekmeğin, ücretsiz olarak çölyak hastası vatandaşlara ulaştırıldığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bir sindirim problemi olarak tanımlanan çölyak hastalarının glutensiz gıdalarla beslenmesi gerekiyor. Ancak glutensiz gıdayı, özellikle glutensiz ekmeği her yerde kolaylıkla bulmak her zaman mümkün olmuyor. Bu gerçekten hareket eden Tarsus Belediyesi, çölyak hastalarının glutensiz ekmek ihtiyacını karşılamayı taahhüt etti ve 61’i öğrenci 140 çölyak hastası belediyeden talepte bulundu. Çölyak hastası olmasa da farklı sağlık sorunları nedeniyle glutensiz gıdayla beslenmek zorunda olan vatandaşların da talebini karşılayan Tarsus Belediyesi, 1 yıl içinde 60 bin 150 adet glutensiz ekmeği vatandaşlara ücretsiz olarak ulaştırdı.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, çölyak hastalığından ya da farklı hastalıklardan muzdarip olup da glutensiz gıdayla beslenmek zorunda olan her vatandaşın, belediyenin halk ekmek fabrikasından glutensiz ekmek talep edebileceğini söyledi. Glutensiz ekmek üretiminin özel bir üretim ve dağıtım süreci gerektirdiğini kaydeden Bozdoğan, vatandaşların talepte bulunmaları durumunda kayıtlarının oluşturulduğunu ve kayıtlı başvurucu sayısına göre glutensiz ekmek temin edildiğini belirtti. Bozdoğan, “Çölyak hastalarımızın hayat kalitesini artırmak ve yoksun oldukları imkânlara ulaşmalarını sağlamak en büyük gayemiz” dedi.

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