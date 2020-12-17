Mezitli Belediyesinden salgın döneminde 588 üniversite öğrencisine eğitim desteği

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesince, salgın döneminde 588 üniversite öğrencisine eğitim desteği verildiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, üniversite eğitimi alan öğrencilere yönelik yapılan eğitim desteği, korona virüs salgını döneminde de devam etti. Mezitli Belediyesi tarafından Türkiye genelinde devlet üniversitelerinin en az 4 yıllık bölümlerinden birinde okumaya hak kazanmış 588 öğrenciye, ailelerinin Mezitli’de ikamet etmesi şartı ile eğitim yardımı hesaplarına yatırıldı.

Hiçbir ayrım yapılmadan Mezitli’de oturduğuna dair ikamet belgesiyle başvurularak verilen yardımlar ile öğrencilere yapılan yardımların küçükte olsa önemli bir destek sağladığını söyleyen Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, “Biz yardımın elbette yetersiz olduğunu biliyoruz ancak gençlerimizin ilk senesinde ailelerinin üzerindeki yükünü hafifletmek amacıyla yardımlarımıza devam ediyoruz. Özellikle korona virüs salgını döneminde bu yardımlarımızın son derece önemli olduğunu bilerek daha erken yatırmak istedik. Atatürkçü çağdaş bir eğitim için gençlerimizin eğitimlerini desteklemek için yardımlarımızın önemli olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Yaşanan tüm olumsuzlukların ancak eğitimle önlenebileceğini ifade eden Tarhan, “Biz çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitime ulaşmalarının önündeki tüm engelleri kaldırmak için adımlar atıyoruz. Gençlere iyi bir gelecek hazırlamak için Mezitli Belediyesi olarak her türlü desteği veriyoruz. Uzaktan eğitim sürecinde çeşitli hayırseverlerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte tablet dağıtımı yaptık. Eğitime ulaşamayan çocuklarımıza yönelik tablet kampanyamız devam ediyor. EBA destek merkezimizin yanında ve Fitnat Gürsoy Kafe Kütüphanemizde ve üniversite caddemizde bulunan Gençlik Kültür Evimizde bilgisayar ve internet kullanımı sağlıyoruz. Onlara verdiğimiz destek ile yarınlarımız için sağlam temellerin atılmasına vesile oluyoruz. Biz eğitimin her alanına destek vermek istiyoruz” diye konuştu.

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