Mersin'de Suriyeli doktorların izinsiz açtığı poliklinik mühürlendi



Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)MERSİN´de Suriyeli 2 doktorun izinsiz olarak açtığı belirlenen poliklinik mühürlendi.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince merkez Akdeniz ilçesinde genelde Suriye uyruklu kişilerin gittiği göz ve kadın doğum polikliniğinin izinsiz ve ruhsatsız olarak açıldığı belirlendi. Suriye uyruklu iki doktorun çalıştığı tespit edilen sahte polikliniğe baskın yapan ekipler, isimleri açıklanmayan 2 doktoru gözaltına aldı. İl Sağlık Müdürlüğü, Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği çalışmada, poliklinik mühürlendi. Poliklinikte yapılan aramada, göz muayenesinde kullanılan çok sayıda reçetesiz ilaç, tıbbi cihaz ve ekipman ele geçirildi. Malzemeler, İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, gözaltına alınan şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.FOTOĞRAFDHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Akdeniz Mustafa ERCAN

2020-12-17 16:40:53



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