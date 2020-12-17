Adnan AÇIKGÖZ Soner AYDIN / MERSİN,(DHA) Mersin'de organize edilen 33'üncü Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası başladı.
Şampiyonanın ilk gününde takımlar, büyükler eleme müsabakaları için podyuma çıktı. Türkiye Cimnastik Milli Takımı sporcuları Göksü Üçtaş Şanlı, Bilge Tarhan, Cemre Kendirci ve Dilara Yurtdaş; atlama tahtası, denge aleti, asimetrik paralel ve yer disiplinlerinde performanslarını sergiledi.
Elemeleri başarılı şekilde geçen sporcular, hafta sonu yapılacak olan finallerde madalya mücadelesi verecek. Türkiye'yi gençler kategorisinde ise Derin Tanrıyaşükür, Sevgi Seda Kayışoğlu, Beyza Özen, Bengisu Yıldız ve Kardelen Paryaz temsil edecek.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Müsabaka alanının genel görüntüsü
-Sporcuların performansı
DHA-Spor Türkiye-Mersin / Merkez Adnan AÇIKGÖZ-Soner AYDIN
2020-12-17 16:50:09
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