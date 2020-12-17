Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası başladı (2)

Kuzey ve güneyde sağanak, doğuda kar var

'İyi ki senin kızın oldum'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



MİLLİLER FİNALDE

Mersin'de organize edilen 33'üncü Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası´nın ilk gününde elemeler için podyuma çıkan Türkiye Cimnastik Milli Takımı, 147.129 puanla 4´üncü olarak takım finallerine katılmaya hak kazandı.

Eleme grubunu Romanya 1´inci, Ukrayna 2´nci, Macaristan ise 3´üncü olarak tamamladı.DHA-Spor Türkiye-Mersin / Merkez Adnan AÇIKGÖZ

2020-12-17 18:58:24



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.