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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tohumlar yeşerdi, hayvanlar otlamaya başladı

İHA

Tohumlar yeşerdi, hayvanlar otlamaya başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesinin üreticiye destek olmak amacıyla dağıttığı ryegrass kaba yem tohumunu Tarsus’ta kendilerine ait 35 dönümlük tarlaya eken NaimeAtacan Uluğ çifti, tohumdan ürün alan ilk üreticiler oldu. Uluğ çifti, tarlada 45 günde yetişen ürünle koyun sürülerini otlatmaya başladı.
Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Vahap Seçer’in bölge üreticilerinin kalkınması ve yaptıkları işlerin sürdürülebilir olması için uygulamaya koyduğu çalışmalar arasında yer alan hayvan üreticilerine yem desteği projesi kapsamında ilk ürünler yetişmeye başladı.

Proje ile 800 dönümlük alan tarıma kazandırıldı
Büyükşehir Belediyesi, ekim ayında başlattığı proje kapsamında, üreticilerin hayvanlarına faydalı olabilecek kaliteli kaba yem bitkisi olarak adlandırılan ryegrass cinsi yemi kendi arazilerine ekmeleri için tohumları teslim etmişti. Mersin’de ilk kez gerçekleştirilen proje kapsamında süt üreticilerinin hazır yeme bağımlılığını en aza düşürmek ve girdi maliyetlerini azaltarak kazanç elde etmelerini sağlamak amaçlandı.
Proje kapsamında Tarsus Süt Ürünleri Tarımsal Üreticileri Birliği üyesi olan 65 üreticiye yüzde 50 üretici katkılı toplam 4 ton kaba yem tohumu desteği verilerek, yem bitkisi yetiştiriciliğine uygun ama kullanılmayan 800 dönümlük alanın da tarıma kazandırılması sağlandı. Buğdaygil yem bitkisi olan tek yıllık ryegrass, kuru arazide 3, sulu arazide ise 6 biçim olanağı sağlıyor.

İlk ürünü aldılar
Tarsus’ta Hasanağa Mahallesinde baba mesleği olan koyun ve büyükbaş hayvan üreticiliğini eşi Naime Uluğ ile birlikte yapan Atacan Uluğ, 19 Ekim’de teslim aldıkları ryegrass kaba yem tohumunu kendilerine ait 35 dönümlük tarlaya ekti ve ürün alan ilk üretici oldu. Uluğ, tarlada 45 günde yetişen ürünle kendisine ait koyun sürüsünü otlatmaya başladı.

“Ayakta durmamıza destek olan Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyoruz”
İki çocuk annesi Naime Uluğ, “Büyükşehir Belediyesinin sağlamış olduğu tohumu tarlamıza ektik ve ilk ürün yetişti. Şu an hayvanlarımız yayılıyorlar. Verilen bu destek sayesinde ayakta durmaya çalışıyoruz. Bu yemle hayvanlarımız kaliteli şekilde beslenme fırsatı buluyor. Maalesef birçok üretici, girdi maliyetlerinin oldukça artmasından dolayı ya hayvanlarını satıyor ya da çiftliklerini. Böylesi bir dönemde ayakta durmamıza destek olan Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyoruz” dedi.

“Bu otun; etin ve sütün kaliteli olması noktasında da büyük faydası var”
40 yıldır sektörün içinde olduğunu ve baba mesleğini yaptığını kaydeden Atacan Uluğ da yem maliyetlerinin düşük olmasının hayvancılık için büyük önem taşıdığını söyledi. Uluğ, “Maliyetlerin aşağıya çekilmesi adına yem tohumu ekiyoruz. Bu konuda Mersin Büyükşehir Belediyesinin bizlere desteği oldu. Hem koyunlarımızı hem de büyükbaş hayvanlarımızı yaydırabiliyoruz. Bu otun; etin ve sütün kaliteli olması noktasında da büyük faydası var. Herkese tavsiye ediyorum. Bazı arkadaşlarımızın, yaşanan ekonomik soruna dayanamayıp evini veya çiftliğini satması ya da mesleği bırakması bizleri çok üzdü” diye konuştu.

“Tarımın her noktasında desteklerimiz sürecek”
Ryegrass bitkisinden ilk ürünü alan çiftçiyi ziyaret eden Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Bitkisel Materyal ve Seracılık Şube Müdürü Selçuk Şahutoğlu ise “Üreticilerimizin yem maliyetlerini en aza indirmek, kaliteli, doğal ve sağlıklı otla hayvanlarını beslemelerini sağlamak, bunun yanında en az maliyetle kaliteli et ve süt üretmelerini desteklemek amacıyla 19 Ekim’de ryegrass kaba yem tohumunun dağıtımını gerçekleştirdik. Tarsus’a bağlı Hasanağa Mahallesinde çiftçilerimiz, hayvanlarını otlatmaya başladılar. Büyükşehir Belediyesi olarak tarımın her noktasında üreticilerimize ve yetiştiricilerimize destek olmaya devam edeceğiz. 2021 yılında da üreticilerimize destek projelerimiz devam edecek” ifadelerini kullandı.
Tarsus Süt Üreticileri Birliği Müdürü Murat Ramazan Ataş da “Bu proje birliğimiz ve Büyükşehir Belediyesinin ortaklaşa yaptığı bir projedir. Proje kapsamında başvuru yapan üreticilerimize 4 ton yüzde 50 hibeli yem tohumu dağıtıldı. Şu anda da ovada yer alan Hasanağa’da bu tohumlar ilk verimini vermeye başladı. Bu otlar, hayvanlara yüksek oranda protein değeri vermekte. Bununla beslenen hayvanlar başka yeme ihtiyaç duymadan doğal ortamında yayılabiliyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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