Silifke’de kaçak tütün ve makaron operasyonu

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Mersin’in Silifke ilçesinde düzenlenen kaçak tütün ve makaron operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Silifke Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, iki adreste kaçak sigara satıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Adreste 3 adet elektrikli sigara sarma makinesi, 9 bin 600 adet içi doldurulmuş makaron, 7 bin 600 adet bandrolsüz boş makaron, 63 paket nargile tütünü, 53 paket tütün, 1 adet 7.65 çapında ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 1 adet şarjör, 7 adet 7.65 fişek ele geçirildi. Ö.F.Y. isimli şahıs kaçakçılıktan, N.G. isimli şahıs ise kaçakçılıktan ve ruhsatsız tabanca bulundurmaktan gözaltına alındı.

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