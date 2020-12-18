Mersin'de polise ateş açan gaspçılar tutuklandı Erdemli ilçesinde sivil polise ateş açan gaspçılardan 2'si tutuklandı, 1 zanlının ise emniyetteki işlemleri sürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin'de polise ateş açan gaspçılar tutuklandı Erdemli ilçesinde sivil polise ateş açan gaspçılardan 2'si tutuklandı, 1 zanlının ise emniyetteki işlemleri sürüyor

İHA

Mersin'de polise ateş açan gaspçılar tutuklandı Erdemli ilçesinde sivil polise ateş açan gaspçılardan 2'si tutuklandı, 1 zanlının ise emniyetteki işlemleri sürüyor

Mersin'in Erdemli ilçesinde sivil polisin 'dur' ihtarına pompalı tüfekle karşılık veren, ardından nefes kesen operasyonla yakalanan gaspçılardan 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 zanlının ise Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri devam ediyor.
İlçe merkezinde 16 Aralık Salı günü devriye gezen sivil polis ekiplerinin 'dur' ihtarına pompalı tüfekle ateş açarak karşılık veren gaspçılar polisin operasyonu ile yakalandı. Zanlılardan A.Y. pompalı tüfek ve mühimmat ile mahalle arasında, limon bahçesine kaçan E.A. ile şahıslara yardım ve yataklık yapan G.T. de düzenlenen operasyonlarla kıskıvrak yakalandı.
Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Y. ve E.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. G.T. adlı zanlının ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Silifke’de kaçak tütün ve makaron operasyonu
YEREL HABERLER Silifke’de kaçak tütün ve makaron operasyonu
30 yıldır mağarada yaşıyor Kendini "doğa aşığı" olarak tanımlayan Mustafa Öztürk, geçimini ise Aydıncık-Gülnar karayolunu kullanan yolculara çay satarak sağlıyor
YEREL HABERLER 30 yıldır mağarada yaşıyor Kendini "doğa aşığı" ...
Tohumlar yeşerdi, hayvanlar otlamaya başladı
YEREL HABERLER Tohumlar yeşerdi, hayvanlar otlamaya başladı
Apartman boşluğunda bir haftadır mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Apartman boşluğunda bir haftadır mahsur kalan kediyi ...
Yaşadığı barakanın tavanı üzerine düştü, dışarda kalmaya başladı
YEREL HABERLER Yaşadığı barakanın tavanı üzerine düştü, dışarda ...
Büyükşehir Belediyesi kreşlerinde yüz yüze eğitim yeniden başladı
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi kreşlerinde yüz yüze eğitim ...
(Özel) İki kez koronayı atlattı, Covid yoğun bakımdaki görevine geri döndü Mersin’de pandeminin başından bu yana Covid yoğun bakımda görev yapan sorumlu hemşire Ferdi Kovan, Ağustos ve Ekim aylarında iki kez korona virüse yakalandı Sorumlu Hemşire Kovan: "Yıprandık, tükendik ama görevimizden kaçınmıyoruz” Sorumlu Hemşire Dilek Aslan: “Nefes almak için yalvarmak istemiyorsanız lütfen evinizde kalın”
YEREL HABERLER (Özel) İki kez koronayı atlattı, Covid yoğun ...
Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası başladı (2)
YEREL HABERLER Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası ...
Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası başladı
YEREL HABERLER Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası ...
Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası, başladı
YEREL HABERLER Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası, ...
Mersin'de Suriyeli doktorların izinsiz açtığı poliklinik mühürlendi
YEREL HABERLER Mersin'de Suriyeli doktorların izinsiz açtığı ...
Polise ateş açan 3 zanlı, termal kameralı dronla takip edilerek yakalandı
YEREL HABERLER Polise ateş açan 3 zanlı, termal kameralı dronla ...
Mezitli Belediyesinden salgın döneminde 588 üniversite öğrencisine eğitim desteği
YEREL HABERLER Mezitli Belediyesinden salgın döneminde 588 ...
Tarsus'ta 60 bin glutensiz ekmek çölyak hastaları için ücretsiz dağıtıldı
YEREL HABERLER Tarsus'ta 60 bin glutensiz ekmek çölyak hastaları ...
Mantar toplarken düşerek yaralanan şahıs ortak operasyonla kurtarıldı
YEREL HABERLER Mantar toplarken düşerek yaralanan şahıs ortak ...
Polise ateş açan suç makinesi gaspçılar adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Polise ateş açan suç makinesi gaspçılar adliyeye sevk ...
Mersin'de yabancı uyruklu şahısların işlettiği kaçak poliklinik ortaya çıkarıldı
YEREL HABERLER Mersin'de yabancı uyruklu şahısların işlettiği kaçak ...
Başkan Tarhan 'KKTC Kardeş Şehirler Toplantısı'na katıldı
YEREL HABERLER Başkan Tarhan 'KKTC Kardeş Şehirler Toplantısı'na ...
Akdeniz Belediyesinden su baskınlarından etkilenenlere destek
YEREL HABERLER Akdeniz Belediyesinden su baskınlarından ...
Toroslar Belediyesinde 'borç yapılandırma' hattı oluşturuldu
YEREL HABERLER Toroslar Belediyesinde 'borç yapılandırma' hattı ...
Akdeniz’de çöp konteynerleri yenileniyor
YEREL HABERLER Akdeniz’de çöp konteynerleri yenileniyor
Başarılı polislere, Müdür Şahne'den teşekkür belgesi
YEREL HABERLER Başarılı polislere, Müdür Şahne'den teşekkür belgesi
Silifke'de uyuşturucu kullanan 1 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Silifke'de uyuşturucu kullanan 1 kişi yakalandı
Bozyazı'da 5 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Bozyazı'da 5 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X