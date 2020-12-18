Mersinli gazeteci Recep Yıldırım Covid-19’a yenik düştü Covid-19, 10 gün arayla önce anneyi ardından oğlunu hayattan kopardı

– Mersin basın camiasında uzun yıllar emek veren gazeteci Recep Yıldırım, bir süredir Covid19 tedavisi gördüğü hastanede bu sabah yaşamını yitirdi. Yıldırım’ın annesi de Covid19 nedeniyle 8 Aralık’ta hayatını kaybetmişti.

Mersin’de yerel yayın yapan Sun RadyoTV, Radyo Metropol ve Mersin Üniversitesinde basın danışmanı olarak uzun yıllar kente emek veren 56 yaşındaki Recep Yıldırım, annesinin korona virüse yakalanmasının ardından rahatsızlanınca 6 Aralık tarihinde Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Burada yapılan tetkiklerde Covid19 testi pozitif çıkan ve nefes almakta güçlük çeken Yıldırım, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Yıldırım, hastanede 12 gündür verdiği mücadeleyi bu sabah kaybederek yaşama veda etti.

Yıldırım’ın annesi 75 yaşındaki Meryem Yıldırım da korona virüse yakalanmış ve 8 Aralık’ta hayatını kaybetmişti.

Recep Yıldırım, bugün annesinin toprağa verildiği Güneykent Mezarlığında son yolculuğuna uğurlanacak.

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