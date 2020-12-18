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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Reşit Galip'in ismi Mezitli'de bir parka verilecek

İHA

Reşit Galip'in ismi Mezitli'de bir parka verilecek

Mezitli Belediye Meclisi, Merkez Mahallesi 52266 Sokakta bulunan parka Mustafa Kemal Atatürk’ün fikir babası olarak adlandırılan, eski Milli Eğitim Bakanlarından Dr. Reşit Galip’in isminin verilmesi önerisini İmar, Kültür Sanat ve Çevre Komisyonlarına havale etti.
Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’ın öneresiyle meclis gündemine gelen önergenin görüşmelerinde, hükümet doktorluğu görevini sürdürdüğü sırada Mustafa Kemal Atatürk’ün Mersin’i ziyareti sırasında yaptığı konuşmasıyla dikkatleri üzerine çeken Reşit Galip’in yaşamı anlatılarak Türkiye Cumhuriyeti ve milli eğitim alanındaki çalışmalardan bahsedildi. Günümüzde andımız olarak bilinen ve uzun yıllar okullarda her sabah okunması sağlanan metninde yazarı olan Reşit Galip’in hayatını Başkan Tarhan aktardı. Soyadı Kanunu sonrası adı Mustafa Reşit Baydur olan Reşit Galip’in yaşamını yitirdiği 1934 yılına kadar çok özel başarılara imza attığını belirten Tarhan, “Sakarya Savaşı'ndan sonra Ankara'da Sağlık Bakanlığı Hıfzı Sıhha Dairesi başkanlığına getirildi. Ankara'da sağlığı bozulduğundan havası yumuşak bir yere tayinini isteyen Reşit Galip, 5 Aralık 1921'de Mersin hükûmet doktoru olarak atandı. Görev süresinin sona ermesine rağmen çok sevdiği Mersin'de kentte kalarak serbest hekimlik yaptı. Mersin'de bulunduğu sırada hekimliğin yanı sıra Yeni Mersin gazetesinin başyazarlığını üstlenmiş ve “Yeni Adana” gazetesinde de yazılar yayımlamıştır. Bu yayın organlarında Anadolu'nun ve Türklüğün kurtarılması için temel sorunun köylere hizmet götürmek ve köylüyü eğitmek olduğunu vurgulayan yazılar yazdı" dedi.
Türkiye Cumhuriyetinin ilk yıllarında devrim niteliğinde eserlere imza atan Reşit Galip’in Mersin’deki yaşamını da aktaran Tarhan, “Mart 1923 yılında hekimlik yaptığı Mersin'e gelen Atatürk'e hitaben yaptığı konuşma ile önderi etkileyen Reşit Galip, iki yıl sonra onun önerisiyle milletvekilliğine aday gösterildi ve Aydın milletvekilliğine seçilerek meclise girdi. 2., 3. ve 4. dönem Aydın milletvekilidir. Türk Tarih Kurumu’nun temelini oluşturan Türk Tarihi Tedkik Heyeti’nde genel sekreterlik, Türk Dil Kurumu’nda başkanlık görevleri üstlenmiştir. 19 Eylül 193213 Ağustos 1933 arasında Milli Eğitim Bakanlığı yapmış, onun bakanlığı döneminde Üniversite Reformu gerçekleşmiştir. Bakanlığı sırasında ilkokuldan başlayarak öğrencilere Atatürk ilkelerine bağlılık ruhu aşılamaya yönelen Reşit Galip Cumhuriyet 10. yılını doldururken 23 Nisan 1933 sabahı çocuklarına kendi yazdığı bir andı okutmuş ve o gün Çocuk Haftası’nı açış konuşmasında da bu metni tekrar etmişti. Bu konuşmanın ardından Bakanlıkça yayımlanan bir genelge ile Cumhuriyet'in 10. yılından başlayarak okullarda bu ant sürekli hep bir ağızdan okutulmuştur. Dünyanın sayılı müzeleri arasına giren Anadolu Medeniyetleri Müzesi onun bakanlığı döneminde tasarlandı. Millî bir müze kurulmasının yanı sıra Milli Kütüphane ile İlimler ve Sanatlar Akademisi'nin kurulması onun bakanlık dönemine kararlaştırılmıştı. Hayatı, Yener Oruç tarafından “Atatürk'ün Fikir Fedaisi: Dr. Reşit Galip” ismiyle kaleme alındı” diye konuştu.
Görüşmeler sırasında söz alarak Reşit Galip’in Mersin’de yetişmiş olan en önemli devlet adamı olduğunun altını çizen meclis üyesi Mehmet Semih Nane ise Reşit Galip’in isminin Mezitli’de bir parka verilecek olmasının çok önemli bir karar olduğunu söyledi. Nane, “Milli Eğitim Bakanlığının yanında çok önemli kurumların başında olmasına rağmen öldüğünde cebinde sadece 5 lira vardı. Siyasetçinin fakir ölmesi gerekir diyebilecek kadar namuslu bir adam. Ben Nisan ayında çıkarmayı planladığım kitabımda Reşit Galip’e özel bir bölüm ayırmayı planlamıştım. Şuan parka isim verilmesi en çok beni mutlu etti” şeklinde konuştu.
Öneri tüm meclis üyelerinin oy birliği ile görüşülmek üzere İmar, Kültür Sanat ve Çevre Komisyonlarına havale edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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