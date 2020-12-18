Evinin balkonundan beton zemine düştü

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Mithat ÜNAL/ANAMUR(Mersin), (DHA)MERSİN'in Anamur ilçesinde, bir apartmanın 6'ncı katındaki evinin balkonundan iddiaya göre dengesini kaybederek düşen Türkan Erdem (55), yaşamını yitirdi.

Olay, gece saatlerinde Sağlık Mahallesi Halide Edip Adıvar Caddesi'ndeki apartmanın 6'ncı katındaki dairede meydana geldi. Balkonda iddiaya göre dengesini kaybeden Türkan Erdem, düşerek hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından Anamur Devlet Hastanesine kaldırılan Erdem´in cesedi, daha sonra otopsi için morga gönderildi. Erdem'in kesin ölüm nedeni otopsinin ardından ortaya çıkacak.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Anamur Mithat ÜNAL

2020-12-18 15:24:17



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