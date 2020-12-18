Toroslar'da dezenfekte çalışmaları sürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Toroslar'da dezenfekte çalışmaları sürüyor

İHA

Toroslar'da dezenfekte çalışmaları sürüyor

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, ilçede vatandaşların yoğun olarak temas ettiği tüm noktaları düzenli olarak dezenfekte ediyor.
Korona virüs vakalarının ülke genelinde ortaya çıktığı andan itibaren önlem çalışmalarını hassasiyetle sürdüren belediye, bugüne kadar kamuya açık tüm alanları toplamda 18 bin defa ilaçladı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, virüsün yayılabileceği sağlık kuruluşlarının yanı sıra kamu, kurum ve kuruluşları ile iş yerlerinde dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle vatandaşların yoğun olarak kullandığı parklar, semt pazarları ile ibadethaneleri de mercek altına alan ekipler, ilçenin dört bir yanında temizlik ve hijyen çalışmalarını da en üst seviyede yürütüyor. Ayrıcı tüm cadde ve sokaklar antibakteriyel ilaçlarla yıkanıyor. Düzenli olarak yapılan dezenfeksiyon işlemlerinde ekipler, bugüne kadar kamuya açık alanları toplam 18 bin kez ilaçladı. Virüsün yayılmaması amacıyla gerçekleştirilen dezenfeksiyon çalışması ile vatandaşların günlük yaşamına daha sağlıklı ve güvenli bir şekilde devam etmesi sağlanıyor.

"Covid19'la mücadelede hız kesmiyoruz"
Toroslar Belediye Başkan Atsız Afşın Yılmaz, yoğun olarak temas edilen tüm noktaların ekipler tarafından detaylı bir şekilde dezenfekte edildiğini vurgulayarak, "Covid19'la mücadeleye ara vermiyoruz. Çalışmalarımızı daha da yoğunlaştırdık. Hemşehrilerimizin sağlığı için belediye olarak üzerimize düşeni yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Ancak bu süreçte en önemli görev hemşehrilerimize düşüyor. Sağlıklı günler, "Maske, Mesafe ve Temizlik kuralları" ile çok yakın. Kurallara uyarak bu illetten hep birlikte kurtulacağız" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Tarhan, Akın Özdemir'in anma törenine katıldı
YEREL HABERLER Başkan Tarhan, Akın Özdemir'in anma törenine katıldı
Evinin balkonundan beton zemine düştü
YEREL HABERLER Evinin balkonundan beton zemine düştü
Erdemli Belediyesi, pandemi sürecinde 3 bin aileye yardım etti
YEREL HABERLER Erdemli Belediyesi, pandemi sürecinde 3 bin aileye ...
Mersin'de evinin balkonundan düşen kadın hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Mersin'de evinin balkonundan düşen kadın hayatını ...
MTSO 135 yaşında MTSO’nun 135’inci kuruluş yıl dönümü, Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törenle kutlandı
YEREL HABERLER MTSO 135 yaşında MTSO’nun 135’inci kuruluş yıl ...
Reşit Galip'in ismi Mezitli'de bir parka verilecek
YEREL HABERLER Reşit Galip'in ismi Mezitli'de bir parka verilecek
Başkan Tarhan’dan İçel İdmanyurdu’na bayraklı destek
YEREL HABERLER Başkan Tarhan’dan İçel İdmanyurdu’na bayraklı destek
Ata Tohumu Projesi Türkiye'de dayanışma ağına dönüştü
YEREL HABERLER Ata Tohumu Projesi Türkiye'de dayanışma ağına dönüştü
Mersinli gazeteci Recep Yıldırım Covid-19’a yenik düştü Covid-19, 10 gün arayla önce anneyi ardından oğlunu hayattan kopardı
YEREL HABERLER Mersinli gazeteci Recep Yıldırım Covid-19’a yenik ...
Mersin'de polise ateş açan gaspçılar tutuklandı Erdemli ilçesinde sivil polise ateş açan gaspçılardan 2'si tutuklandı, 1 zanlının ise emniyetteki işlemleri sürüyor
YEREL HABERLER Mersin'de polise ateş açan gaspçılar ...
Silifke’de kaçak tütün ve makaron operasyonu
YEREL HABERLER Silifke’de kaçak tütün ve makaron operasyonu
30 yıldır mağarada yaşıyor Kendini "doğa aşığı" olarak tanımlayan Mustafa Öztürk, geçimini ise Aydıncık-Gülnar karayolunu kullanan yolculara çay satarak sağlıyor
YEREL HABERLER 30 yıldır mağarada yaşıyor Kendini "doğa aşığı" ...
Tohumlar yeşerdi, hayvanlar otlamaya başladı
YEREL HABERLER Tohumlar yeşerdi, hayvanlar otlamaya başladı
Apartman boşluğunda bir haftadır mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Apartman boşluğunda bir haftadır mahsur kalan kediyi ...
Yaşadığı barakanın tavanı üzerine düştü, dışarda kalmaya başladı
YEREL HABERLER Yaşadığı barakanın tavanı üzerine düştü, dışarda ...
Büyükşehir Belediyesi kreşlerinde yüz yüze eğitim yeniden başladı
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi kreşlerinde yüz yüze eğitim ...
(Özel) İki kez koronayı atlattı, Covid yoğun bakımdaki görevine geri döndü Mersin’de pandeminin başından bu yana Covid yoğun bakımda görev yapan sorumlu hemşire Ferdi Kovan, Ağustos ve Ekim aylarında iki kez korona virüse yakalandı Sorumlu Hemşire Kovan: "Yıprandık, tükendik ama görevimizden kaçınmıyoruz” Sorumlu Hemşire Dilek Aslan: “Nefes almak için yalvarmak istemiyorsanız lütfen evinizde kalın”
YEREL HABERLER (Özel) İki kez koronayı atlattı, Covid yoğun ...
Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası başladı (2)
YEREL HABERLER Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası ...
Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası başladı
YEREL HABERLER Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası ...
Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası, başladı
YEREL HABERLER Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası, ...
Mersin'de Suriyeli doktorların izinsiz açtığı poliklinik mühürlendi
YEREL HABERLER Mersin'de Suriyeli doktorların izinsiz açtığı ...
Polise ateş açan 3 zanlı, termal kameralı dronla takip edilerek yakalandı
YEREL HABERLER Polise ateş açan 3 zanlı, termal kameralı dronla ...
Mezitli Belediyesinden salgın döneminde 588 üniversite öğrencisine eğitim desteği
YEREL HABERLER Mezitli Belediyesinden salgın döneminde 588 ...
Tarsus'ta 60 bin glutensiz ekmek çölyak hastaları için ücretsiz dağıtıldı
YEREL HABERLER Tarsus'ta 60 bin glutensiz ekmek çölyak hastaları ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X