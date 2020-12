Başkan Özyiğit, minik bilim kahramanlarıyla bir araya geldi

Dünyanın en yaygın bilim programlarından biri olan, Türkiye’de “Minik Bilim Kahramanları Buluşuyor” ismiyle gerçekleştirilen First Lego League Junior. 6. Sezon Çevrimiçi Fuarı, bu yıl “Boomtown Build: Yeni Şehrin Mühendisleri” teması ile başladı. Minikler, şehirde yaşamın zorluklarını keşfederek tasarladıkları çözüm önerilerini “Çevrimiçi Fuarda” sunacaklar.

Yenişehir ilçesinden 10 devlet okulu ve 6 özel okuldan oluşan 16 takım, Yenişehir Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü sponsorluğunda Çevrim içi Fuarı’nda bir araya gelecek. Fuara katılacak olan takımlarla ve öğretmenlerle fuar öncesi çevrimiçi olarak bir araya gelen Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, "Yenişehirin mühendisleri, Yenişehiri şekillendiriyor teması ile yapılan bu çalışmaları merakla bekliyoruz. Çocukların başarılarından hiç kuşkumuz yok. Önemli bilim insanlarının yetiştiği bir ülkedir Türkiyemiz. O yüzden çocuklarımızın hedeflerini büyük tutması gerekiyor. Sizin gibi çok kıymetli önderleri ile de beraber yürüyecekler diyorum. Böyle güzel bir başlıkta böyle güzel bir projeye destek vermekten duyduğum onuru gururu ifade etmek istiyorum. Geleceğimiz olan gençlerimizin çocuklarımızın bugünden yaptığı projeleri sabırsızlıkla bekliyorum. Unutmasınlar onları çok seven bir belediye başkanları var. Onlar üretim alanında her ne zaman ne isterlerse biz elimizden ne gelirse onlarla birlikte olacağız. Varlığımız onlara armağan olsun. Emeklerinize sağlık değerli öğretmenlerim. Sizler bu projeyi hazırlayıp önümüze getirmeseniz bizim katkı vermek gibi bir şansımız olmayacaktı. Onun için esas kahraman da sizlersiniz. Yenişehirin mühendisleri, Yenişehiri şekillendiriyor başlığında yapılan ve Covid19'un bile engelleyemediği bu çalışmayı kutluyorum" dedi.

Fuara katılacak takımların projelerini teker teker dinleyerek notlar alan Özyiğit “Mükemmel, çocuklarımız çok çalışmışlar. Görülüyor ki bu dünyayı biz gelecek nesillerden emanet aldığımızı ve onlara devrederken de şimdikinden çok daha iyi koşullarda devretmemiz gerektiği konusunda yapılan bütün çalışmalar, çevreci, doğa dostu binalar ve kentleşme noktasında gerçekleşiyor. Dolayısıyla yaşama aynı pencereden bakıyoruz. Bu büyük mutluluk verici bir durum. Çocuklarımız yaptığı çalışmalardan biz de notlar aldık ve onlar bize bundan sonraki çalışmalarda yön gösterecek" diye konuştu.

Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün başlattığı ve projeyi sürdürecek öğrencilerimize yol gösterecek koçların eğitimlerini karşıladığı bu projede 10 devlet okulunun fuar malzemeleri Yenişehir Belediyesi tarafından temin edildi. Temin edilen fuar malzemeleri Yenişehir Atatürk Kültür Merkezinde yapılan lansmanla 10 devlet okuluna Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit tarafından teslim edildi. Takımlar çalışmalarına Yenişehir Belediyesi'nin temin ettiği malzemelerle başladılar. 19 Aralık 2020 tarihinde yapılacak fuara da bu malzemelerle oluşturdukları projelerle katılacaklar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.