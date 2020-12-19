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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pandemi yüzünden sucuklarını evde yapıyorlar

DHA

Pandemi yüzünden sucuklarını evde yapıyorlar


Mehmet DOĞNAR/ ERDEMLİ (Mersin), (DHA)MERSİN´in Erdemli ilçesinde pandemi sürecinde evde kalan vatandaşlar kışın yiyecekleri sucukları kendi imkanları ile mutfaklarında üretiyor.
Pandemi döneminde işi gitmedikleri sürece evde kalmayı tercih eden aileler, bir yandan sağlıklarına dikkat ediyor, bir yandan da kendi imkanları ile evde kışlık yiyeceklerini hazırlıyor. Kışın en çok tüketilen gıdalardan olan sucuğun yapımına da evlerde başlandı.
Erdemli´de kendi imkanları ile evde sucuk yapan İbrahim Mavi, "Pandemi döneminde kışlık ihtiyaçlarımızı hijyenik bir şekilde evde hazırlamaya çalışıyoruz. En çok tükettiğimiz gıdalardan biri olan sucuğu da eşim ve oğlum ile evde yapıyoruz. Malzemelerini alıyoruz ve kendi isteğimiz ve damak tadımıza göre evde sucuklarımızı yapıyoruz. Hem zamanımız geçiyor hem de kendi yiyeceklerimizi kendimiz yapıyoruz. Herkes evde kendi imkanları ile sucuklarını çok kolay yapabilirler. Bu pandemi döneminde evde hem sıkılmıyoruz hem de yiyeceklerimizi yapıyoruz. Herkese tavsiye ediyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Erdemli Mehmet DOĞANER
2020-12-19 08:16:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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