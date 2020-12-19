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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bilim insanları NEXT 75 konferansında buluştu

İHA

Bilim insanları NEXT 75 konferansında buluştu

Dünyanın önde gelen bilim insanları ve ünlü isimler, Rosatom’un düzenlediği NEXT 75 konferansında bir araya geldi.
Rusya’nın Soçi kentinde düzenlenen konferansa 5 kıtadan genç öğrenciler katıldı. Dünya genelinde toplam 440 bin 770 kişi tarafından izlenen etkinlikte, gezegenin geleceğine katkı sağlanması amaçlandı. İklim değişikliği, doğal kaynakların tükenmesi ve salgın hastalıklar gibi küresel sorunların tartışıldığı konferansta, dünyanın gelecek 75 yılı için üretilmesi gereken çözümler masaya yatırıldı.
Sirius Bilim ve Sanat Parkı’nın Atom Salonunda fiziksel ya da dijital olarak yer alan 500 proaktif ve yetenekli insan, dünyanın kaderi hakkında yapılan tartışmalara katıldı. Katılımcıların her biri ilk ağızdan bilgi alma, tartışmaya katılma, soru sorma ve görüşlerini belirtme fırsatına sahip oldu. Konferansa, Türkiye’den de aralarında İstanbul Teknik Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Sinop ve Karabük üniversitelerinden katılımcıların bulunduğu 20 genç katıldı.
16 Aralık’ta gerçekleşen konferansın ana başlıkları arasında, temiz enerj kaynaklarına ilişkin görüşler ve gelişmiş teknolojilerin sağladığı fırsatlar da yer aldı. NEXT 75 konuşmacıları, küresel sorunların çok geç olmadan hep beraber ve hemen çözülmesi gerektiğinin altını çizdi. Konferansta dünyanın hızlı bir şekilde değiştiği ve bu değişimin olumsuz yanlarının da bulunduğunun altı çizildi. Etkinlikte ayrıca, insanlığın geleceği değiştirme şansını değerlendirebilmesi için en acil küresel sorunları tespit etmesinin ve gereken tepkileri vermesinin şart olduğu da vurgulandı.
Konferansa, dünyanın önde gelen ekologları, virologları, biyologları, antropologları ve enerji mühendisleri konuşmacı olarak katıldı. Etkinlikte konuşan isimlerden olan Delhi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Tejbir Singh Rana, dünya nüfusundaki artışı durdurmanın mümkün olmadığını ancak nüfus fazlalığı krizini önlemek ve yoksullukla savaşırken azalan kaynak sorununun çözülebileceğini söyledi.
Virolog Oewale Tomori ise gelecekte var olacak yeni salgınların tam olarak tespitinin zor olduğunu, ancak her ülkenin tüm insanlığa karşı sorumlu davranarak enfeksiyonların ülke dışına taşması halinde oluşacak bir zincirleme reaksiyonu önlemelerinin mümkün olduğunun altını çizdi. Küresel Girişimler için Bilim Konseyi Başkanı Thomas Bleesise, çevresel sorunları çözmek için sadece karbonsuz enerji kaynaklarını kullanmanın yeterli olmadığını ve çözüm için en güçlü enerji üretim biçiminin, yani nükleer enerjinin geliştirilmesi gerektiğini ve aksi halde rüzgar ve güneş santrallerinin çok fazla alan kaplayacağını belirtti.
Nobel Barış Ödülü sahibi Rodney John Allamile, tanınmış ekologlar Miguel Brandao ve Karl Safina’nın yanı sıra, antropolog Jane Morris Goodall ve diğer bilim insanları da konferans katılımcıları arasında yer aldı. Konferansta 3 Oscar ödüllü ünlü yönetmen Oliver Stone, balon pilotu ve BM İyi Niyet Elçisi Bertrand Piccard, aktör ve yönetmen Danila Kozlovskyda bu konulara dair kendi bakış açılarını paylaştı.
NEXT 75’in özel konukları ise Yetenek ve Başarı Derneği Başkanı Elena Shmeleva ve Rosatom Genel Müdürü Alexey Likhachev oldu. Alexey Likhachev, konferansın sonuçlarını özetleyen konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Dünyanın en ücra noktalarında gerçekleşen şeyler bile hepimizi önünde sonunda etkiler. Dolayısıyla sorunların ve tehditlerin üstesinden gelecek ortak bir çözüm bulmak hepimizin ortak görevidir. Gezegenimizin geleceğini önemsiyoruz. Bugün yapılan konferans, önümüzdeki 75 yıl içerisinde gezegenimiz üzerindeki yaşamı daha iyi ve güvenli bir hale getirmek için neler yapılması gerektiğini anlama yolunda hepimize bir mesafe kat ettirdi. Eminim ki, beraberce dünyayı iyileştirebiliriz, çünkü gelecek zaten başladı ve olacaklar yalnızca bizlere bağlı.”
Konferans için seçilen 'NEXT 75' ismi, dünyanın gelecek 75 yılını ele almasının yanı sıra özel bir anlam daha taşıyor. Bu etkinlik, 2020 başından bu yana devam eden Rus nükleer endüstrisinin 75’nci yıl kutlama programının son etkinliği oldu. Konferansın organizatörü ve aynı zamanda küresel bir şirket ve teknoloji lideri olan Rosatom, etkinliği gelecek nesillere karşı duyduğu sorumlulukla ve nükleer alanda çalışan bilim insanlarının ileri görüşlü olup yıllar sonrasını planlamaları gerektiği düşüncesiyle düzenledi.
Konferansın canlı yayın kaydına, Rosatom Youtube kanalı ve Facebook sayfasından ulaşmanın mümkün olduğu bildirildi.

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