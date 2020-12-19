Mersin'de yılbaşı hazırlıkları başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesince, marangozhane ve kaynak atölyesinde üretilen yılbaşı konseptli ürünler işlek caddelerdeki kavşaklara yerleştirilmeye başlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 4 günlük sokağa çıkma yasağının uygulanacağı yılbaşı için kentin işlek caddeleri süslenmeye başladı. Marangozhanede Noel Baba’dan çam ağacına, geyikten şeker figürlerine kadar birçok ürün hazırlanıyor. Kaynak atölyesinde ise ‘2021’ yazısı ve çam ağacı iskeleti oluşturuluyor. Oluşturulan iskeletler ışıkla süslenerek kentin işlek caddelerindeki kavşaklara yerleştirilecek.

"2021’i ışıl ışıl karşılamak istedik”

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Göher Şahin, 2021 yılını Mersin’de ışıl ışıl karşılamak istediklerini ifade ederek, “Sıkıntılı ve zor bir süreç içerisinden geçtiğimiz şu günlerde, 2021 yılını insanların içini ısıtacak ve mutlu edecek ışıklı görsellerle karşılamak istedik. Kentimizde bulunan refüj ve kavşakları süslediğimiz ışıklı görselleri kendi atölyelerimizde, kendi ekiplerimizle hazırladık. 2021 yılının sağlık ve huzur getirmesini diliyoruz” dedi.

“Bazı muhtelif yerlere figürler ve görseller koyacağız”

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığında görevli heykeltıraş Okan Apak, yapılan çalışmayla ilgili olarak, “2021’de zaten kutlamalarımız olmayacak. Ama onun öncesinde insanların bir nebze de olsa neşesini yerine getirelim diye bazı muhtelif yerlere figürler ve görseller koyacağız. Işıklı 2021 yazımız, yılbaşı ağaçlarımız, Noel Baba, kardan adam gibi yılbaşını anlatan birçok figürümüz olacak” ifadelerini kullandı. Ressam Güven Bozkurt ise “Çalışma, ekip ruhuyla alakalı bir şey aslında. Ben de hazır gelen platformlara resim yapıyorum, süslüyorum. Yılbaşına özel bir formata getirmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

“İşbirliği ve koordinasyon içinde bir iş çıkartmaya çalışıyoruz”

Marangozhane sorumlusu Murat Yıldırım da işbirliği içerisinde bir çalışma yürüttüklerine dikkat çekerek, “Bir nebze olsun halkımıza moral, motivasyon olur diye gelen projeler doğrultusunda bazı figürler imal ediyoruz. Bunları önce çiziyoruz. Heykeltıraş arkadaşlarımız da var, demir atölyesindeki arkadaşlar da var. İşbirliği ve koordinasyon içinde hep beraber bir iş çıkartmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

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