Alkollü sürücü duvara çarptı, kendisine yardım eden mahalleliye küfredince ortalık karıştı



Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)MERSİN'in Tarsus ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bir apartmanın duvarına çarptı. Mahallelinin yardımına koştuğu ve alkollü olduğu öne sürülen sürücünün küfür etmesi üzerine ortalık savaş alanına döndü.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Altaylar Mahallesi'nde meydana geldi. Plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bir apartmanın duvarına çarptı. Otomobilde bulunan 2 kişi kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, kazayı gören mahalle sakinleri hemen yardıma koştu. İddiaya göre, alkollü olan ve ismi öğrenilemeyen sürücünün, yardıma gelenlere küfür ve hakaret etmesi sonucu tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine mahalleliden bazıları sürücüyü darbetmeye başladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis araya girerek ortalığı sakinleştirirken, sokağa çıkan vatandaşların evlerine dönmesi konusunda da uyarıda bulundu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2020-12-19 23:53:24



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