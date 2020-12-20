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Mersin'in enerjisinin yüzde 20'sini karşılayacak barajda inşaat sürüyor

DHA

Mersin'in enerjisinin yüzde 20'sini karşılayacak barajda inşaat sürüyor


Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)MERSİN'in Tarsus ilçesinde, kent enerjisinin yaklaşık yüzde 20´si ile 37 köy ve 184 bin dekar arazinin de sulamasını sağlayacak olan Pamukluk Barajı´nın inşaatı sürüyor.
Mersin Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (MESİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Engin, Tarsus'un 30 kilometre kuzeybatısında Berdan Nehri'nin Pamukluk Çayı ve Cehennem Deresi kolu üzerinde sulama, içme suyu ve enerji maksatlı inşa edilen Pamukluk Barajı'nda incelemelerde bulundu. Ön yüzeyi betonarme kaplı kaya dolgu tipinde inşa edilen barajın tamamlanması ile 184 bin dekar zirai araziye sulama suyu temin edilecek. Ayrıca yıllık 282 milyon metreküp su depolama hacmine ve yıllık 128 milyon metreküp içme suyu kapasitesine sahip olacak Pamukluk Barajı´ndan yılda 68 milyon kilovat saat enerji üretilecek. Projenin Çukurova ve Mersin için stratejik öneme sahip olduğunu kaydeden Başkan Engin, çalışmaları yerinde inceleyerek, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.
İnceleme sonrası konuşan Başkan Engin, "Ön yüzey betonlarının dökümü yüzde yüz kapasite ile devam ediyor. 3 beton finişeri ile yüksek kalitede kesintisiz beton dökülüyor. Yerleşim yerlerinden uzak bir havzada yapılan baraj, muhtemelen 4 ay sonra su tutmaya başlayacak. Sulama suyu projesi tamamlandıktan sonra kıraç topraklarımız suyla buluşacak" dedi.
MERSİN´İN 40-50 YILLIK İÇME SUYU PROJESİ
Pamukluk Barajı'nın katma değeri yüksek bir proje olduğunu kaydeden Engin, "Projenin tamamlanması ile bölge ürün çeşitliliği ve veriminin artması sonucu tarımsal üretimde öne çıkacaktır. Proje bittiğinde Mersin´in 600 metre rakımın altındaki kıraç arazileri su ile buluşacak. Ayrıca Mersin´in 4050 yıllık içme suyu bu barajdan sağlanacak. Tamamen tasarruflu bir proje, buradaki su enerjiye ihtiyaç duyulmadan kendi cazibesi ile akacak. 5 ürünün üretiminde Türkiye birincisi, 5 üründe Türkiye ikincisi olan ilimizde kapalı sistem sulamanın devreye girmesinin ardından tarımsal üretimimiz daha da artacaktır. Pamukluk Barajı bu anlamda hassas ve stratejik bir projedir" diye konuştu.
MERSİN´İN YÜZDE 1520 ENERJİSİ BURADAN KARŞILANACAK
Burada üretilecek enerjinin önemine dikkat çeken Başkan Engin, "İnşaatı devam eden Hidro Elektrik Santrali´nin faaliyete geçmesi ile ilimizin yüzde 1520 enerjisi buradan karşılanacak. Buradaki çalışmalar ödenek yokluğundan durma noktasına gelmişti. Bakanımız Sayın Lütfi Elvan´ın girişimleri ile ödenek ayrılması sonucu çalışmalar hızlandı. Emeği geçen tüm kamuözel yetkililerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
Çalışmalar hakkında bilgi veren şantiye şefi İsmail Yoldaş ise, "Barajımızda 84 bin metrekare yüzey alanında 3 beton finişerimiz 24 saat esaslı çalışarak beton dökmektedir. Temelden yüksekliği 135 metre olan barajımız 625 metre genişliğindedir. Çalışmalarda herhangi bir aksilik olmaması için iş güvenliği ve iş sağlığı önlemlerini titizlikle uygulamaktayız" dedi.
DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN
2020-12-20 09:22:59

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