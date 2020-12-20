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Mersin Büyükşehir Belediyesi evde sağlık ve bakım hizmeti ağını genişletti Ev temizliğinden saç tıraşına kadar her türlü hizmeti sunan belediye ekipleri, 'kimsem yok' diyen vatandaşların manevi evladı olmayı sürdürüyor

İHA

Mersin Büyükşehir Belediyesi evde sağlık ve bakım hizmeti ağını genişletti Ev temizliğinden saç tıraşına kadar her türlü hizmeti sunan belediye ekipleri, 'kimsem yok' diyen vatandaşların manevi evladı olmayı sürdürüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesince 4 merkez ilçede hayata geçirilen evde sağlık ve bakım uygulamasının genişletilerek Silifke ve Anamur ilçelerine de taşındığı bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ihtiyaç sahibi vatandaşlara, evde sağlık ve bakım uygulamalarıyla kişisel bakımdan ev temizliğine, medikal malzeme yardımından fizik tedavi hizmetine kadar bir çok destekte bulunuluyor. Evde temizlik uygulaması ile Silifke’de 43 hanede 108 vatandaşa, Anamur’da 71 hanede 153 vatandaşa hizmet sunuldu. Ayrıca Silifke’de 49 hanede 94 vatandaşa, Anamur’da ise 82 hanede 144 vatandaşa evde bakım hizmeti verildi.
Hizmet alan yurttaşların yüzü gülüyor
Silifke ve Anamur ilçelerinin birçok mahallesinde ihtiyaç sahibi vatandaşların evine hem misafir hem de şifa olan ekipler, vatandaşların gülen yüzü oluyor. Evde bakım hizmetleriyle hastalar hem evlerinde ziyaret edilerek yalnız bırakılmıyor hem de sağlık kontrolleri rutin bir şekilde gerçekleştiriliyor. Ekonomik yönden dezavantajlı engelli, yaşlı veya yatalak durumda olan vatandaşların ücretsiz muayeneleri ve rutin sağlık kontrolleri gerçekleştiriliyor. Evleri temizlenen, kişisel bakımı ve ev ihtiyaçları karşılanan hastalara aynı zamanda tıbbi malzeme desteği de sağlanıyor.
“Bu çok güzel bir olay”
Silifke ilçesi’ne bağlı Göksu Mahallesinde yaşayan 55 yaşındaki yatağa bağımlı hasta Süleyman Buldu, sunulan hizmetten dolayı memnuniyetlerini dile getirerek, “Hem evimi yıkıyorlar hem de temizliyorlar. Belediye Başkanımıza ve çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Bu çok güzel bir olay” dedi.
“Evde bakım hizmeti ekipleri geldiğinde kardeşimin morali yükseliyor”
Annesi Perihan, kardeşi Süleyman ve ablası Havva Buldu’nun aldığı hizmete dair konuşan Yusuf Buldu ise “Annem ve ablamın kronik hastalıkları var. Bazen her şeyin üst üste geldiği süreçler oluyor. Belediye Başkanı demek şehri emin demek. Yani o şehrin en güvenilir kişisi demektir. Bu işin sosyal yanının esas alınmasının çok güzel bir örneği olarak görüyorum. Uzun süre hastasına bakan bütün insanlarımız hem zihinsel hem de fiziksel olarak yoruluyor. Evde bakım hizmeti ekipleri geldiğinde kardeşimin morali yükseliyor. Özellikle şakalaşarak banyo ve tıraş yaptırmaları fevkalade güzel bir şey oldu" diye konuştu.
“İlçemizde böyle bir hizmeti ilk defa görüyoruz”
Silifke ilçesine bağlı Mukaddem Mahallesinde ikamet eden özel gereksinimli bireyler Arif ve Fatma Çevik çifti, kendilerine sunulan ev temizliği ve kişisel bakım hizmetinden dolayı memnuniyetlerini dile getirdi. Arif Çevik,“İlçemizde böyle bir hizmeti ilk defa görüyoruz. Vahap Başkanımıza ve emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Eşim ve ben engelli olduğumuz için cam kapı silmekte zorlanıyorduk. Bu hizmetlerin daha da kalıcı olmasını istiyoruz” ifadesini kullandı.
"Benim çoluk çocuğum olmadı, teşekkür ediyorum geldiğiniz için”
Anamur ilçesine bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesinde ikamet eden 80 yaşındaki Gani Doğan’ın kişisel bakımı ve ev temizliği Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yapıldı. Saç ve sakal tıraşı yapılıp, duşu aldırılan Gani Doğan’ın evi de ekipler tarafından köşe bucak temizlendi. Doğan, gördüğü hizmetten ötürü teşekkürlerini sunarak, “Benim çoluk çocuğum olmadı. Kimsem yok, teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Ellerinize sağlık” dedi.
40 bin kez evde sağlık ve bakım hizmeti verildi
Evde Sağlık ve Bakım Hizmetlerinde görevli Dr. Ufuk Bakmaz, talep eden vatandaşlara bugüne kadar 40 bin kez evde sağlık ve bakım hizmeti sunduklarını belirterek, “Neredeyse Mersin’in tüm ilçelerindeki vatandaşlarımızdan gelen taleplere elimizden geldiğince yanıt vermekteyiz. Vahap Seçer Başkanımız yönetime geldiğinden beri 40 bine yakın hizmet vermiş bulunmaktayız" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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