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Mustafa ERCAN MERSİN / DHA - Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası'nın gençler kategorisindeki bireysel alet finallerinde Derin Tanrıyaşükür, asimetrik paralel aletinde bronz madalya kazandı.

Mersin'deki Olimpik Cimnastik Salonu'nda düzenlenen şampiyonanın son gününde, Artistik Cimnastik Milli Takımı'ndan Derin Tanrıyaşükür, asimetrik paralel aletinde jüriden 12050 puan toplayarak, bronz madalyanın sahibi oldu.

Romanya'dan Ana Barbosu'nun 13450 puanla birinci olup altın madalyayı aldığı alette, 12400 puanla ikinci olan Hırvatistan'dan Sara Sulekic gümüş madalya kazandı.DHA-Spor Türkiye-Mersin Mustafa ERCAN

2020-12-20 14:38:39



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