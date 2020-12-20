Boş yoldaki kaza görenleri şaşırttı Mersin'de tıra arkadan çarpan kamyonetin şoförü sürücü kabininde sıkıştı

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Mersin'in Erdemli ilçesinde park halindeki tıra arkadan çarpan limon yüklü kamyonetin sürücüsü araç içinde sıkışarak yaralandı. Sokağa çıkma yasağı sebebiyle yolun boş olduğu anda yaşanan kaza görenleri şaşırttı.

Edinilen bilgiye göre kaza, MersinAntalya D400 karayolu üzerinde Mersin istikametinde meydana geldi. İddiaya göre Osman K. (29) yönetimindeki limon yüklü kamyonet, ilçe merkezindeki ışıklı kavşağa 30 metre kala sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halindeki tıra arkadan çarptı. Kamyonet şoförü Osman K. hurdaya dönen sürücü kabininde sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarılan sürücü Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün tedavisi devam ederken, kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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