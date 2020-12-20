Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası sona erdi



Mustafa ERCAN Adnan AÇIKGÖZ Soner AYDIN / MERSİN, (DHA) Mersin'de düzenlenen Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası, bireysel alet finalleri ile son buldu. Türkiye, turnuvayı 1 gümüş, 1 bronz madalya ile tamamladı.

Şampiyonanın son gününde gençler ve büyükler, alet finallerinde mücadele etti. Sabah yapılan gençler finalinde Derin Tanrıyaşükür, asimetrik paralelde 12.050 puanla bronz madalya kazandı. Beyza Özen, atlama masası ve asimetrik paralel aletlerinde Avrupa dördüncüsü olurken, Sevgi Kayışoğlu da denge aletinde Avrupa 5'incisi oldu. Gençler kategorisi bireysel alet finallerinde Rumen sporcu Ana Barbosu, 4 alette de altın madalya kazandı. Öğleden sonra ise büyükler kategorisinde heyecan yaşandı. Atlama tahtasında Macaristan'dan Zsofia Kovacs 1'inci, Romanya'dan Larisa Iordache 2'nci, Ukrayna'dan Anastasiia Motak 3'üncü oldu.

Asimetrik paralelde Macar Zsofia Kovacs 1'inci, vatandaşı Szekely Zoja 2'nci, Slovak Barbora Mokosova 3'üncü oldu. Denge aletinde Rumen Larisa Iordache 1'inci, vatandaşı Silviana Sfiringu 2'nci, Ukraynalı Anastasiia Motak 3'üncü oldu. Yer aletinde ise 13.100 puan alan Göksu Üçtaş Şanlı gümüş madalya kazandı. Larisa Iordache 13.450 puanla altın, İsrail'den Lihie Raz ise 12.750 puanla bronz madalya kazandı.

BAKAN KASAĞOĞLU'NDAN TEBRİK TELEFONU

Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, şampiyonada büyüklerde yer aletinde gümüş madalya kazanan Göksu Üçtaş Şanlı ve gençlerde asimetrik paralel aletinde bronz madalya kazan Derin Tanrıyaşükür´ü telefonla arayarak tebrik etti. Genç sporcuların aldığı başarılı sonuçtan duyduğu memnuniyeti getiren Bakan Kasapoğlu, bu güzel gururu yaşattıkları için sporcuları kutladı. Sporcular için bir de tebrik mesajı yayımlayan Bakan Kasapoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonasında büyükler kategorisinde, yer aletinde gümüş madalya kazanan Göksu Üçtaş Şanlı ve gençlerde asimetrik paralel aletinde bronz madalya kazan Derin Tanrıyaşükür´ü yürekten kutluyorum. Milli sporcularımız aldıkları başarılı sonuçlarla bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Olimpiyat öncesi alınan böylesi başarılı sonuçlar geleceğe güvenle bakmamızı sağlıyor. Sporcularımızın başarısında emeği geçenleri başta aileleri olmak üzere teşekkür ediyorum. Ayrıca başarılı bir şampiyona geçirerek, 10 madalya kazanarak tarih yazan tüm sporcularımızı kutluyorum."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Sporcuların müsabaka alanına gelmesi

Göksu Üçtaş´ın performansı

- Göksu Üçtaş´ın ve ekibin sevinci

Ödül töreniDHA-Spor Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN-Adnan AÇIKGÖZ-Soner AYDIN

2020-12-20 18:41:33



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