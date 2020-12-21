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Büyükşehir personeline 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimi' verildi

İHA

Büyükşehir personeline 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimi' verildi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi, 13 hizmet biriminde görev alan 88 personele çevrimiçi ortamda ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ eğitimi verdi.
Söz konusu eğitim, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından kadına hizmet amacıyla açılan 13 hizmet biriminde görev alan 88 personele yönelik olarak pandemi tedbirleri kapsamında video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi. Eğitim, Raoul Wallenberg İnsan Hakları ve İnsancıl Hukuk Enstitülüsü (RWI) tarafından yürütülen İnsan Hakları Kentleri Projesi kapsamında Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği Koordinatörü ve Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı Eğiticisi Hilal Gencay tarafından verildi.
Eğitime, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın hizmet birimleri olan Tarsus Gençlik kampı, Terapi Merkezi, Öğrenci Merkezi, Kadın Danışma Merkezi, Kadın Konuk Evi, Adile Teyze Kreşi, Münir Özkul Kreşi, Yenice Toplum Merkezi, Terzihane, Etkinlik Merkezi, Atgirmez Çocuk Oyun Atölyesi, Kadın ve Öğrenci Danışma Merkezi, Geri Dönüşüm Evi ve idari binada görev alan personel katıldı. Eğitimde, ‘toplumsal cinsiyet kavramları’, ‘toplumsal cinsiyet rolleri’, ‘toplumsal cinsiyete duyarlı veri’ konularına değinildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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