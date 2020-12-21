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Mersin Büyükşehir Belediyesi, 2021’de çevreye 331 milyon liralık yatırım yapacak

İHA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 2021’de çevreye 331 milyon liralık yatırım yapacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılında çevreye 331 milyon liralık yatırım yapacak. Büyükşehir Belediyesi, önümüzdeki yıl vahşi depolama sahalarının rehabilitasyonu, İklim Değişikliği Azaltım ve Uyum Eylem Planı, gürültü bariyeri yapımı, Entegre Katı Atık Yönetimi ve ilaçlama gibi birçok projeyi hayata geçirecek.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde bu yıl çevre ile ilgili önemli hizmetlere imza atıldı. Katı atık aktarma istasyonları ile yürüttüğü bertaraf hizmetlerinden ilaçlamaya, pandemi döneminde yürüttüğü dezenfeksiyon işlemlerinden Akdeniz’i korumaya yönelik deniz denetimlerine kadar birçok alanda çevreci hizmetlere imza atan Büyükşehir Belediyesi, Mersin’in hem karasını hem de denizini korudu.

“Bugüne kadar bir ilk diyebiliriz”
Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, çevre koruma alanında haşere ile mücadelede bir ilke imza attıklarını vurgulayarak, “Özellikle sinekle ve haşere ile mücadele açısından önemli. Bugüne kadar bir ilk diyebiliriz. 6 milyon metrekareye yaklaştı bizim ilaçladığımız alanlar ve toplamda da 39 milyon liralık bir yatırımı var. 2021 yılında da sinekle mücadele devam edecek. Yine katı atık aktarma istasyonları yapımı ve atıkların düzenli olarak taşınması işlemine 62 milyon lira para harcadık. Anamur, Bozyazı, Aydıncık, Mut; yeni devreye aldığımız, vahşi depolamaya son verdiğimiz yerlerdi” dedi.

Anamur, Aydıncık ve Bozyazı için 200 milyon liralık çevre yatırımı
Seçer, 2021 yılı içerisinde çevre adına yapacakları en önemli projelerden biri olan ve Anamur, Aydıncık ile Bozyazı ilçelerini kapsayacak Entegre Katı Atık Yönetim Projesi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. İller Bankası ile Japonya Kalkınma ve İşbirliği Ajansı (JICA) tarafından 7 yıl geri ödemesiz 25 yıllık kredi sağlanan proje ile ilgili bilgi veren Seçer, “Bunu bizim kendi öz kaynaklarımızla gerçekleştirmemiz mümkün değil. 200 milyon lira yaklaşık maliyeti olan ama ön görüşmelerini yaptığımız, JICA kredisi ile yapacağımız bir yatırım olacak Entegre Katı Atık Yönetim Projesi. Bunu gerçekleştirdikten sonra o bölgenin katı atıklarını, evsel atıklarını Silifke’ye taşımayacağız. Orada alacağız, orada bertaraf edeceğiz, depolayacağız. Orada elektrik üreteceğiz, gübre üreteceğiz. Yani çöpten ne elde edilebilirse yeni nesil teknolojileri kullanıp böyle bir projeksiyonu hayata geçireceğiz. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesinin bu projeksiyonla beraber 331 milyon liralık bir yatırım programı söz konusu” dedi.

48 vahşi depolama alanı rehabilite edilecek
Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen katı atık aktarma istasyonları sayesinde ilçelerin atıkları artık vahşi depolama yöntemi ile doğaya bırakılmadan bertaraf tesisine taşınıyor. 2021 yılında Yenişehir, Toroslar, Erdemli, Tarsus, Çamlıyayla, Mut, Gülnar, Anamur ve Aydıncık olmak üzere toplam 9 katı atık aktarma istasyonunun işletimini sağlayacak olan Büyükşehir Belediyesi, ilçelerin uzun yıllardır kullandığı 48 vahşi depolama alanını da yine 2021 yılında başlatacağı proje ile rehabilite edecek.

Sera gazı envanter raporu çıkarılacak, iklim değişikliğinin önüne geçilecek
Başkan Seçer’in göreve gelmesinin ardından kurulan İklim Değişikliği ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü; Mersin’in iklim değişikliğindeki rolünü belirleyerek, iklim değişikliğini önleyecek çalışmalarını başlattı. Büyükşehir Belediyesinin Kurumsal Karbon Ayak İzi Raporu hazırlanırken, Mersin’in sera gazı emisyon envanterine yönelik çalışmalar da başlatıldı. Yapılan raporla birlikte kentin sera gazı emisyonlarının kaynak ve miktarı belirlenip, sayısal verilerle ortaya konarak azaltım hedefleri belirlenecek. Raporlama çalışmalarının tamamlanmasının ardından ise 2021 yılında İklim Değişikliği Azaltım ve Uyum Eylem Planı yapılacak.

12 alanda gürültü bariyeri yapılması planlanıyor
Mersin’de gürültü azaltımına yönelik hazırlanan Mersin Gürültü Eylem Planı Raporu kapsamında da 2021 yılında gürültüye hassas 12 lokasyonda gürültü bariyeri yapılması planlanıyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesinin yürüttüğü en önemli çalışmalardan biri olan ve 6 milyon metrekare alanı kapsayan ilaçlama faaliyetleri ise gelecek yıl da aralıksız devam edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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